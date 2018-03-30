Самые дешевые букеты вербы продают в Новосибирске 

Сервис бесплатных объявлений «Юла» проанализировал стоимость вербы в крупных городах России и выяснил, что в Новосибирске самая дешевая оптовая цена на это растение.
«В преддверии Вербного воскресенья количество поисковых запросов о покупке вербы за последние две недели увеличилось в шесть раз, — сообщили VN.ru в пресс-службе «Юлы». — Чаще всего вербу новосибирцы предлагают к продаже оптом, однако встречаются и объявления о розничной продаже. Кроме того, горожане выставляют на продажу на нашем сервисе декоративные венки из вербы, вербу ручной работы из бисера и даже вербу, вышитую на картине». Сегодня средняя розничная стоимость пучка вербы в Новосибирске на «Юле» — 47 рублей (по стране — 52 рубля). Вербу оптом можно купить в городе в среднем за 194 рубля, что на 40% ниже, чем в среднем по стране (326 рублей). Для сравнения, в Москве розничная стоимость вербы на четверть дороже и составляет в среднем 63 рубля, а оптовая — 471 рубль (почти в 2,5 раза выше). Городом, где верба в розницу самая дорогая в стране, стал Хабаровск. Один пучок на «Юле» там стоит в среднем 140 рублей. А самая дешевая розничная стоимость вербы в Волгограде и Липецке — 15 рублей. Самая дорогая оптовая цена в Екатеринбурге — 527 рублей. Дешевле всего вербу оптом продают, помимо Новосибирска, в Челябинске (194 рубля) и Ростове-на-Дону (166 рублей). Как добавили в Новосибирской митрополии, 31 марта празднуется Лазарева суббота, в которую Церковь вспоминает воскрешение Господом Иисусом Христом своего друга Лазаря, в воскресенье — Вход Господень в Иерусалим или, как называют его на Руси, Вербное воскресенье. Этот день верующие встречают с веточками вербы, освященными накануне в храме. Ветви вербы — это аналог пальмовых ветвей, с которыми жители Иерусалима встречали Христа.