Мэрия по решению суда купит семь квартир для орловцев

Управление муниципального имущества и землепользования Орла в начале апреля объявит аукцион для закупки квартир, которые передадут жителям города в рамках исполнения судебных решений.

По информации пресс-службы администрации города со ссылкой на начальника отдела капремонта и расселения МКД Галины Итальянцевой, конкурс будет объявлен на 7 квартир. Всего в этом году планируется закупить 28 квартир. В городском бюджете на эти цели заложено 50 млн рублей.

Техзадание на все квартиры разработано и к концу недели документы будут переданы в УМИЗ для размещения плана-графика на сайте госзакупок, уточнила Итальянцева.

По мнению сити-менеджера Александра Муромского, решения судов нередко являются причиной обращений на личных приёмах. Глава города ранее поручил чиновнице вести индивидуальную работу с каждым, у кого на руках имеется судебное решение по предоставлению квартир.

— Жители должны четко понимать, какая работа ведется по их проблеме и когда они смогут получить квартиры, — приводит слова Муромского пресс-служба.

Галина Итальянцева доложила, что поручение выполнено, и сотрудники жилищного отдела связываются с заявителями информируют их о состоянии дел.