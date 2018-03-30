Ещё
Мэрия по решению суда купит семь квартир для орловцев
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэрия по решению суда купит семь квартир для орловцев 

РИА 57 54 минуты назад
Фото: РИА 57
Управление муниципального имущества и землепользования Орла в начале апреля объявит аукцион для закупки квартир, которые передадут жителям города в рамках исполнения судебных решений.
По информации пресс-службы администрации города со ссылкой на начальника отдела капремонта и расселения МКД Галины Итальянцевой, конкурс будет объявлен на 7 квартир. Всего в этом году планируется закупить 28 квартир. В городском бюджете на эти цели заложено 50 млн рублей.
Техзадание на все квартиры разработано и к концу недели документы будут переданы в УМИЗ для размещения плана-графика на сайте госзакупок, уточнила Итальянцева.
По мнению сити-менеджера Александра Муромского, решения судов нередко являются причиной обращений на личных приёмах. Глава города ранее поручил чиновнице вести индивидуальную работу с каждым, у кого на руках имеется судебное решение по предоставлению квартир.
— Жители должны четко понимать, какая работа ведется по их проблеме и когда они смогут получить квартиры, — приводит слова Муромского пресс-служба.
Галина Итальянцева доложила, что поручение выполнено, и сотрудники жилищного отдела связываются с заявителями информируют их о состоянии дел.
Сообщение Мэрия по решению суда купит семь квартир для орловцев появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Прокуратура оспорит решение о продаже помещений «Славутичу» Горсовет Орла не решился дать добро на завод ПВХ-покрытий Администрации президента попросила СКР проверить банкротство ПАТП-1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минфин припугнул Великобританию111
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ309
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию147
Задержана гендиректор компании-владельца «Зимней вишни»130
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток58
Видео
Минобороны показало испытания ракеты «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Личный счет
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение