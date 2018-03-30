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В Прикамье построят еще три 18-этажных дома для переселенцев в Березниках
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В Прикамье построят еще три 18-этажных дома для переселенцев в Березниках 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Корпорация развития Пермского края объявила аукцион по поиску подрядчика для строительства трех многоэтажных домов в микрорайоне «Любимов» в Березниках. Дома планируют возвести к сентябрю 2019 года.
Строительство нового микрорайона в правобережной части Березников началось несколько лет назад. Планируется, что из зоны провалов земли в старой части города в новые дома будет переселено несколько тысяч человек. Проект разделен на три очереди. Первая очередь завершена — это десять новых домов для 1650 семей. Там же возведена водонапорная станция, началось строительство нового ФОКа и продолжается строительство дорожной инфраструктуры.
Сейчас в микрорайоне «Любимов» возводят дома второй очереди. До конца 2020 года власти планируют сдать в правобережной части Березников еще 20 многоэтажек. Новый конкурс на строительство трех 18-этажных домов в квартале №6 накануне объявила КРПК.
Согласно документам закупки, три 18-этажных дома рассчитаны на тысячу жителей. Будущий подрядчик должен выполнить все необходимые работы и в срок до сентября 2019 года ввести дома в эксплуатацию. Стоимость строительства трех домов КРПК оценила в один миллиард рублей.
— За 2017 год нам удалось «раскачать» стройку: работы идут, введена в строй водонапорная станция, одна из лучших в крае, ведется строительство домов второй очереди и ФОКа, — рассказал в феврале во время визита в Березники глава Прикамья Максим Решетников. — Специалисты уверяют, что в третьем квартале 2018 года еще два дома будут сданы. Осенью мы увидим не просто отдельные дома, а красивый жилой комплекс.
Всего на строительства микрорайона было выделено 9,5 миллиардов рублей.
Ранее мы сообщали, что в Березниках образовалась новая воронка диаметром 2,2 на 2,4 метра.
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