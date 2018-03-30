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Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров
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Апрельские законы коснутся автолюбителей и пенсионеров 

Российская Газета 27 минут назад
Фото: Российская Газета
С 1 апреля пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, будут увеличены. Рост составит почти 3 процента (2,9 процента). Таким образом, средний размер соцпенсии составит 9062 рубля. Как ранее писала «РГ», индексация коснется около 4 миллионов человек. На нее правительство выделяет в 2018 году 9,6 миллиарда рублей.
Утилизационный сбор на машины станет выше
С 1 апреля поднимутся ставки по утилизационному сбору на автомобили. Об этом говорится в постановлении Правительства РФ от 19.03.2018 N 300.
Как уже писала «РГ», увеличение ставок по видам техники составит в среднем 15 процентов. Утилизационный сбор на авто с объемом двигателя до одного литра вырастет на 16 процентов (до 33 тысяч рублей), с моторами 1-2 литра — на 90 процентов (до 84 тысяч рублей), 2-3 литра — на 49 процентов (до 126 тысяч рублей). На машины с двигателем объемом три литра и выше ставки не изменятся.
Услуги почты подорожают
Стоимость отправки почтовых карточек, писем и бандеролей внутри России с 1 апреля станет выше. Об этом говорится в Приказе Федеральной антимонопольной службы от 20 февраля 2018 г. N 208/18 г. Не изменится тариф на простое письмо до 20 граммов. За его отправку по-прежнему надо будет платить 22 рубля. Это же касается и простой бандероли, здесь тоже старая цена — 40 рублей. Другие тарифы таковы: заказная почтовая карточка — 37 рублей. Пересылка заказного письма весом до 20 грамм обойдется в 46 рублей. Как уже писала "Российская газета", в 2017 году было доставлено около 2,4 миллиарда писем и счетов.
Лотерея будет доступна не всем
С 7 апреля несовершеннолетним россиянам не будут продавать лотерейные билеты, в том числе электронные и лотерейные квитанции.
Это строго запрещено! Также нельзя будет выплачивать выигрыши тем, кому не исполнилось 18 лет. Об этом говорится в Федеральном законе от 7 марта 2018 г. N 52-ФЗ «О внесении изменений в статьи 61 и 20 Федерального закона „О лотереях“. Кроме того, если выигрыш превысил 15 тысяч рублей, идентификация победителя будет проводиться в обязательном порядке. Готовьте паспорта.
В апреле ПДД пополнятся новым пунктом
С 28 апреля автолюбителям придется запоминать новый дорожный знак. Об этом говорится в Постановлении Правительства Российской Федерации от 20 октября 2017 года № 1276. Документ вводит новый дорожный знак и разметку, и уточняет правила выезда на перекресток в случае образования затора. При наличии „вафельной“ разметки (1.26) водитель хорошо видит границы зоны, в пределах которой нельзя останавливаться. Это позволяет еще до въезда на перекресток оценить, удастся ли покинуть его без нарушения требований правил. Также появится предупреждающий дорожный знак (1.35) „Участок перекрестка“.
Для получения налоговых льгот без проблем остался месяц
Тем, кто хочет получить льготы по налогам на имущество без лишней волокиты, нужно подать заявление до 1 мая. Об этом говорится в сообщении Федеральной налоговой службы. То есть последний срок подачи документа 30 апреля. „Рекомендации налоговой службы касаются физических лиц, у которых впервые только в 2017 году возникло право в получение налоговых льгот, например, в связи с приобретением статуса многодетных, по причине выхода на пенсию и т.п. “, — рассказал „Российской газете“ управляющий партнер компании LDD Заур Алескеров.
В случае подачи такого заявления в срок, указанный в рекомендации, налоговое уведомление за предыдущий период, то есть за 2017 год, сотрудники ФНС сформируют уже с учетом льготы, согласно представленного заявления, и налоги не придется пересчитывать. „Если же налогоплательщик не успеет направить заявление до 1 мая текущего года, то налоги придется пересчитать, а это дополнительные манипуляции и трата собственного времени“, — заключил эксперт.
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