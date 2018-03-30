Глава Якутии отчитался о доходах за прошлый год

Они составили 6,451 млн рублей, сообщает ИА YakutiaMedia.

Размер задекларированного дохода супруги главы Якутии Прасковьи Борисовой — 987 тысяч рублей.

В собственности у Борисова находятся квартира и гараж. Еще одним гаражом он владеет совместно с женой. Личного автомобиля у главы республики нет. Его супруга владеет внедорожником Toyota Land Cruiser Prado 120.

В 2016 году доход Ил Дархана составил 7,868 млн рублей. Доходы его супруги превышали 1,5 миллиона.

В 2015 году Борисов задекларировал свыше 16,7 млн рублей, а его жена — свыше трех миллионов.