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Завершается строительство самого крупного стадиона на Хайнане
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Завершается строительство самого крупного стадиона на Хайнане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — Специализированные работы на строительстве стадиона нового культурно-спортивного центра «Уюаньхэ» в городе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ вступили в завершающую стадию, в скором времени объект будет сдан. Стадион площадью 60 тыс. кв м сможет вместить 50 тыс. зрителей и станет крупнейшим многофункциональным стадионом на Хайнане. Фотографии Синьхуа/Го Чжихуа
Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — Специализированные работы на строительстве стадиона нового культурно-спортивного центра «Уюаньхэ» в городе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ вступили в завершающую стадию, в скором времени объект будет сдан. Стадион площадью 60 тыс. кв м сможет вместить 50 тыс. зрителей и станет крупнейшим многофункциональным стадионом на Хайнане. Фотографии Синьхуа/Го Чжихуа
Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — Специализированные работы на строительстве стадиона нового культурно-спортивного центра «Уюаньхэ» в городе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ вступили в завершающую стадию, в скором времени объект будет сдан. Стадион площадью 60 тыс. кв м сможет вместить 50 тыс. зрителей и станет крупнейшим многофункциональным стадионом на Хайнане. Фотографии Синьхуа/Го Чжихуа
Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — Специализированные работы на строительстве стадиона нового культурно-спортивного центра «Уюаньхэ» в городе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ вступили в завершающую стадию, в скором времени объект будет сдан. Стадион площадью 60 тыс. кв м сможет вместить 50 тыс. зрителей и станет крупнейшим многофункциональным стадионом на Хайнане. Фотографии Синьхуа/Го Чжихуа
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