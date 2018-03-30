Завершается строительство самого крупного стадиона на Хайнане

Хайкоу, 29 марта / Синьхуа / — Специализированные работы на строительстве стадиона нового культурно-спортивного центра «Уюаньхэ» в городе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ вступили в завершающую стадию, в скором времени объект будет сдан. Стадион площадью 60 тыс. кв м сможет вместить 50 тыс. зрителей и станет крупнейшим многофункциональным стадионом на Хайнане. Фотографии Синьхуа/Го Чжихуа

Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — Специализированные работы на строительстве стадиона нового культурно-спортивного центра «Уюаньхэ» в городе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ вступили в завершающую стадию, в скором времени объект будет сдан. Стадион площадью 60 тыс. кв м сможет вместить 50 тыс. зрителей и станет крупнейшим многофункциональным стадионом на Хайнане. Фотографии Синьхуа/Го Чжихуа

Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — Специализированные работы на строительстве стадиона нового культурно-спортивного центра «Уюаньхэ» в городе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ вступили в завершающую стадию, в скором времени объект будет сдан. Стадион площадью 60 тыс. кв м сможет вместить 50 тыс. зрителей и станет крупнейшим многофункциональным стадионом на Хайнане. Фотографии Синьхуа/Го Чжихуа

Хайкоу, 29 марта /Синьхуа/ — Специализированные работы на строительстве стадиона нового культурно-спортивного центра «Уюаньхэ» в городе Хайкоу провинции Хайнань /Южный Китай/ вступили в завершающую стадию, в скором времени объект будет сдан. Стадион площадью 60 тыс. кв м сможет вместить 50 тыс. зрителей и станет крупнейшим многофункциональным стадионом на Хайнане. Фотографии Синьхуа/Го Чжихуа