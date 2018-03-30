Ещё
Ставки по ипотеке снизятся еще на 1,5%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставки по ипотеке снизятся еще на 1,5% 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Темпы снижения ставок по ипотеке в 2018 году будут ниже, чем в 2017, однако примерно на 1,5% они все‐таки упадут, считают аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА». Их обзор «Региональные рынки ипотечного кредитования в 2017 году» опубликовала газета «Известия».
По мнению экспертов, в 2018 году российские банки продолжат активно ипотечные кредиты, однако темпы роста рынка замедлятся.
Банкиры считают, что к декабрю стоимость ипотеки может достигать 7–8%. Такую задачу поставил Владимир Путин в начале марта в общении к Федеральному собранию.
Тотальное снижение ставок началось ровно год назад. Аналитики «Эксперт РА» утверждают, что в 2017 году средневзвешенная ставка опустилась на 1,8 п.п. и составила 10,6%.
Они продолжат снижаться, но не так быстро, возможно за год они опустятся еще на 1–1,5 п.п.
Ранее «360» писал про рейтинг городов с лучшими темпами ввода новостроек. Как оказалось, меньше всего жилья строят в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и Челябинске.
360tv.ru: последние новости
Глава Реутова обсудил с дольщиками ЖК «Новокосино‐2» динамику работ на стройке Ключи от 4 тысяч квартир выдадут обманутым дольщикам Подмосковья в 2018 году Более 2 тысяч машиномест создано в крытых парковках в составе ЖК в Подмосковье с начала 2018 года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ90
Песков «обрушился» на Навального61
Минобороны назвало глупостью «обман» ПВО в Сирии4
Тело Мавроди оказалось никому не нужно11
Сдувшаяся Пугачева наглоталась таблеток7
Видео
РВСН снова испытали баллистическую ракету «Сармат»
Оружие
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение