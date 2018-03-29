Откуда берутся заоблачные цены на аренду жилья во время ЧМ‐2018 

В России готовятся принять гостей чемпионата мира по футболу. При этом из ажиотажа вокруг мундиаля пытается извлечь выгоду едва ли не каждый арендодатель и владелец гостиничного бизнеса. Насколько придется раскошелиться любителям футбола — расскажет телеканал «360».
До чемпионата мира по футболу — чуть менее трех месяцев. Интернет уже пестрит предложениями по аренде жилья. Цены — зашкаливают. При этом не только в столице, но и в регионе. Из микрорайона Сходня в Химках можно за пять минут доехать до баз сборной России и Перу, за 10 минут до тренировочного поля команды Мексики. Отсюда до Москвы — полчаса на электричке. В этом доме однокомнатную квартиру на время проведения мундиаля можно снять за 250 тысяч рублей.
Алексей Сергеев переехал в новостройку несколько месяцев назад. Сейчас доделывает ремонт. Старается успеть к лету. Свою студию он планирует сдавать любителям футбола посуточно. Так выгоднее. Такую
бизнес-идею
Алексею подкинул друг.
Я подумал, почему бы не воспользоваться случаем, тем более, лето. Если сдам квартиру, я могу запросто уехать отдохнуть на море за эти деньги
— Алексей Сергеев, местный житель.
Всего 26 квадратов, двуспальная кровать, ванная, небольшая кухня. Из дополнительных удобств — джакузи, игровая приставка и свежий воздух. Лес тут начинается почти возле подъезда. Стоимость аренды Алексей поднял в разы, при этом не сильно смущаясь.
Сутки почти по цене месяца. Такой политики придерживается практически каждый второй арендодатель в Химках. Чемпионат мира по футболу
по-настоящему
всколыхнул рынок. Почти 900 тысяч за месячную аренду однокомнатной квартиры в промзоне городского округа, более миллиона за «двушку» в центре. И даже небольшие отели не остались в стороне, тоже решив наживиться на болельщиках.
В пределах МКАДа, чтобы снять квартиру, нужно и вовсе оставить целое состояние. 40 квадратных метров на Павелецкой стоят 1000000 рублей в месяц, 1200000 придется отдать за те же сорок метров на Никулинской, а варианты в самом центре Москвы переваливают за два миллиона. Эксперты отмечают, что контролировать такое поведение рынка невозможно.
Если собственники жилья будут платить налоги, получив такое обогащение, то почему нет — Марина Клэтинич, генеральный директор агентства недвижимости.
Так не наваривались на постояльцах даже в Сочи в 2014 году. Тогда «однушку» можно было снять всего за тысячу долларов. По курсу тех лет — это около 40 тысяч рублей. И это за месяц. И это в центре города. Противоположный пример — чемпионат мира по футболу в Бразилии в том же году. Там была история схожая с нынешней московской. Частный сектор не справлялся с наплывом туристов, и на помощь пришли даже бордели, предложившие кровати посуточно.
Чемпионат мира еще не начался, а уже сейчас понятно, что футбольным фанатам придется летом знатно раскошелиться. Причем не только иностранцам, но и русским. По стандартной цене найти жилья в столице и возле нее практически невозможно уже сегодня. А ведь к общему делу еще не подключились таксисты, владельцы общепитов, продавцы атрибутики и многие другие желающие срубить куш вовремя.