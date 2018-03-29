Откуда берутся заоблачные цены на аренду жилья во время ЧМ‐2018

России готовятся принять гостей чемпионата мира по футболу. При этом из ажиотажа вокруг мундиаля пытается извлечь выгоду едва ли не каждый арендодатель и владелец гостиничного бизнеса. Насколько придется раскошелиться любителям футбола — расскажет телеканал «360».

До чемпионата мира по футболу — чуть менее трех месяцев. Интернет уже пестрит предложениями по аренде жилья. Цены — зашкаливают. При этом не только в столице, но и в регионе. Из микрорайона Сходня в Химках можно за пять минут доехать до баз сборной России и Перу , за 10 минут до тренировочного поля команды Мексики . Отсюда до Москвы — полчаса на электричке. В этом доме однокомнатную квартиру на время проведения мундиаля можно снять за 250 тысяч рублей.

Алексей Сергеев переехал в новостройку несколько месяцев назад. Сейчас доделывает ремонт. Старается успеть к лету. Свою студию он планирует сдавать любителям футбола посуточно. Так выгоднее. Такую

бизнес-идею

Алексею подкинул друг.

Я подумал, почему бы не воспользоваться случаем, тем более, лето. Если сдам квартиру, я могу запросто уехать отдохнуть на море за эти деньги

— Алексей Сергеев, местный житель.

Всего 26 квадратов, двуспальная кровать, ванная, небольшая кухня. Из дополнительных удобств — джакузи, игровая приставка и свежий воздух. Лес тут начинается почти возле подъезда. Стоимость аренды Алексей поднял в разы, при этом не сильно смущаясь.

Сутки почти по цене месяца. Такой политики придерживается практически каждый второй арендодатель в Химках. Чемпионат мира по футболу

по-настоящему

всколыхнул рынок. Почти 900 тысяч за месячную аренду однокомнатной квартиры в промзоне городского округа, более миллиона за «двушку» в центре. И даже небольшие отели не остались в стороне, тоже решив наживиться на болельщиках.

В пределах МКАДа, чтобы снять квартиру, нужно и вовсе оставить целое состояние. 40 квадратных метров на Павелецкой стоят 1000000 рублей в месяц, 1200000 придется отдать за те же сорок метров на Никулинской, а варианты в самом центре Москвы переваливают за два миллиона. Эксперты отмечают, что контролировать такое поведение рынка невозможно.

Если собственники жилья будут платить налоги, получив такое обогащение, то почему нет — Марина Клэтинич, генеральный директор агентства недвижимости.

Так не наваривались на постояльцах даже в Сочи в 2014 году. Тогда «однушку» можно было снять всего за тысячу долларов. По курсу тех лет — это около 40 тысяч рублей. И это за месяц. И это в центре города. Противоположный пример — чемпионат мира по футболу в Бразилии в том же году. Там была история схожая с нынешней московской. Частный сектор не справлялся с наплывом туристов, и на помощь пришли даже бордели, предложившие кровати посуточно.

Чемпионат мира еще не начался, а уже сейчас понятно, что футбольным фанатам придется летом знатно раскошелиться. Причем не только иностранцам, но и русским. По стандартной цене найти жилья в столице и возле нее практически невозможно уже сегодня. А ведь к общему делу еще не подключились таксисты, владельцы общепитов, продавцы атрибутики и многие другие желающие срубить куш вовремя.