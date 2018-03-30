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Прокуроры подали в суд из-за нехватки врачей в Костроме
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Прокуроры подали в суд из-за нехватки врачей в Костроме 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Костромская прокуратура подала в суд на окружную больницу Костромского округа №1 из-за нехватки врачей, узнал KOSTROMA.TODAY. Это бывшая вторая горбольница.
Причиной стали публикации в средствах массовой информации Костромы о том, что там нет необходимого числа медицинских работников.
«В ходе проведенной прокурорской проверки установлено, что согласно штатному расписанию на 2017 год, предусмотрено 411 ставок врачей — специалистов. Однако из установленных штатным расписанием единиц врачебного персонала укомплектовано 334,5 ставок врачей», — рассказали в областной прокуратуре.
Прокурор потребовал найти еще 77 врачей для больницы. В результате суд согласился, что нехватка врачей — это нарушение прав костромичей. Накануне было принято решение: больница обязана заполнить пустые вакансии.
Как мы уже неоднократно рассказывали, в Костромской области сейчас не хватает более 270 врачей. При этом за последние годы дефицит врачей сократился в два раза. В 2012 г. больницах не хватало примерно 700 докторов.
В Костромской области врачам сейчас предлагают множество льгот: компенсируют расходы на аренду квартир, выплачивают подъемные, а также выделяют служебное жилье. В область переехало несколько десятков специалистов из других регионов.
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