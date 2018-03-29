Застройщики готовы к спросу

29 марта в Гостином Дворе стартовала выставка «Недвижимость от лидеров». Корреспондент «ВМ» выяснял тенденции рынка недвижимости наступающей московской весны.

Весенняя ярмарка недвижимости со всей очевидностью показывает: никакого финансового кризиса в сфере недвижимости Москвы и области нет. Поражают уже готовые и завершаемые в текущем году объекты на любой кошелек — от люкс-апартаментов в сердце столицы до аккуратно-умеренных квартир в области. Радуют глаз посетители выставки — женщины, выпытывающие у менеджеров характеристики коттеджей или особенности озеленения.

Выставка вызвала интерес не только у москвичей — Валентина Иванова пришла, чтобы найти застройщика, который выстроит ей шесть коттеджей на ее участке на южном берегу Крыма

— Здесь представлены не только новостройки Москвы и области, но и фирмы, готовые выполнять заказы по индивидуальным проектам, — рассказала она.

Специалисты рынка уверены: спрос на недвижимость в столице уже сейчас определяет поколение 30–45-летних. А они делают выбор в пользу удобства, больших кухонь, современных проектов. И даже готовы переплачивать за комфорт, за качество девелоперского проекта. А малоликвидное, устаревшее жилье уже сейчас интересует преимущественно гостей столицы, приезжающих из Средней Азии.

Как прогнозирует эксперт по недвижимости крупного агентства Владимир Руденький, цены на квартиры в домах устаревших проектов (к ним относят пяти-, девяти— и двенадцатиэтажки. — «ВМ») уже в этом году могут снизиться примерно на пять процентов. А на качественное жилье уже с начала 2019 года прогнозируют плавное подорожание.

Появление на карте города Новой Москвы вдохновило рынок. В ТиНАО для покупателя во многом интереснее: метр стоит вполовину дешевле, чем в аналогичном жилом комплексе в черте МКАД. А качество выше — от подземных паркингов до просторности и удобства квартир и апартаментов. Соответственно, девелоперы занимаются в Новой Москве комплексным развитием территории, а не точечной застройкой.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев , руководитель департамента Москвы по конкурентной политике:

— Здесь департамент презентует городскую недвижимость и участки, реализуемые через Единую торговую площадку города. Опыт участия в выставке показывает интерес обычных граждан к аукционам. Растет информированность граждан о приобретении городского имущества. Мы подготовили для выставки в этом году три семинара для обучения инвесторов и пользователей столичной электронной площадкой.