Новые автобусные рейсы в Рыбинск запустят с автостанции «ВДНХ» 30 марта 

Автобусы будут следовать с остановками в Сергиевом Посаде и Угличе, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Как уточнили в пресс-службе, новые автобусные рейсы будут отправляться из столицы ежедневно в 07:00. По информации Мосгортранса, стоимость проезда для взрослых до Сергиева Посада составит 220 рублей. Поездка до Углича обойдется в 750 рублей, а до Рыбинска — в 1 тысячу рублей. Цены на билеты для детей в возрасте до 12 лет с предоставлением отдельного места будут равны 50% от стоимости взрослого билета. За единицу багажа нужно будет заплатить 100 рублей, добавили в Мосгортрансе.