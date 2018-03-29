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Новые автобусные рейсы в Рыбинск запустят с автостанции «ВДНХ» 30 марта
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Новые автобусные рейсы в Рыбинск запустят с автостанции «ВДНХ» 30 марта 

Москва24 39 минут назад
Фото: Москва24
Автобусы будут следовать с остановками в Сергиевом Посаде и Угличе, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
Как уточнили в пресс-службе, новые автобусные рейсы будут отправляться из столицы ежедневно в 07:00. По информации Мосгортранса, стоимость проезда для взрослых до Сергиева Посада составит 220 рублей. Поездка до Углича обойдется в 750 рублей, а до Рыбинска — в 1 тысячу рублей. Цены на билеты для детей в возрасте до 12 лет с предоставлением отдельного места будут равны 50% от стоимости взрослого билета. За единицу багажа нужно будет заплатить 100 рублей, добавили в Мосгортрансе.
Ранее сообщалось, что в апреле запустят несколько ежедневных автобусных рейсов из Москвы в Рязань. Они будут отправляться со столичного автовокзала «Южные ворота» и автостанции «Красногвардейская».
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