Новые автобусные рейсы в Рыбинск запустят с автостанции «ВДНХ» 30 марта

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Депутаты Госдумы освободили семьи с инвалидами от взносов за капремонт

Два 35-этажных дома и многоуровневый паркинг построят в Раменках

В поселении Сосенское до конца года построят школу и детсад