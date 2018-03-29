В Измайлове новоселы осваивают первую многоэтажку по программе реновации

Первая многоэтажка, построенная по программе реновации в Измайлове, заселена уже наполовину. Бывшие обитатели ветхих пятиэтажек сдали ключи от своих старых квартир и окончательно перебрались в новые.

Переехали месяц назад одними из первых среди соседей. Часть вещей перенесли пешком — старая квартира в трехстах метрах — остальное автомобилем. Участникам программы реновации бесплатно предоставляют грузчика и транспорт.

— У нас дом строился на глазах. Мы выйдем, посмотрим и всем говорим: как бы хорошо сюда переехать. А нам говорят: не дождетесь. А я говорю: как хорошо, взял сумку и в тапочках сюда. Так и получилось.

Плюсов много: коридор и кухня просторнее, новая квартира больше на 20 квадратов, в доме есть лифт. Пенсионерам, это, конечно очень важно. А ремонт пока можно отложить, все необходимое — установку сантехники, отделку стен — взял на себя застройщик. У Михаила Ботякова, в прошлом маляра, к отделке вопросов нет.

— Можно цвет изменить, взял и перекрасил.

18 этажей, 340 квартир. Молодая пара Стас и Маша первой в новый дом запустили кошку. На переезд не рассчитывали, готовились ремонтировать квартиру в хрущевке, но теперь обсуждают дизайн нового жилья. Теперь Маша, мастер по наращиванию ресниц, может приглашать клиентов домой.

— Мы в пятиэтажку не могли приглашать, потому что людям было бы некомфортно, они бы к нам не возвращались. Человек захочет пойти в туалет, а там штукатурка уже падает, грибок.

Когда Маша и Стас нашли неполадки в ванной, рабочие устранили их в тот же день. Для участников программы реновации эта услуга тоже бесплатная.

По закону количество комнат при обмене остается прежним, но общая площадь нового жилья больше в среднем на 25 процентов, а за доплату можно купить дополнительные квадратные метры. Перед тем, как въехать, участник программы осматривает квартиру, и если все устраивает, подписывает документы. Маша и Стас менять жилье согласились сразу.