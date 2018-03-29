Ещё
В Измайлове новоселы осваивают первую многоэтажку по программе реновации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Измайлове новоселы осваивают первую многоэтажку по программе реновации 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Первая многоэтажка, построенная по программе реновации в Измайлове, заселена уже наполовину. Бывшие обитатели ветхих пятиэтажек сдали ключи от своих старых квартир и окончательно перебрались в новые.
Переехали месяц назад одними из первых среди соседей. Часть вещей перенесли пешком — старая квартира в трехстах метрах — остальное автомобилем. Участникам программы реновации бесплатно предоставляют грузчика и транспорт.
— У нас дом строился на глазах. Мы выйдем, посмотрим и всем говорим: как бы хорошо сюда переехать. А нам говорят: не дождетесь. А я говорю: как хорошо, взял сумку и в тапочках сюда. Так и получилось.
Плюсов много: коридор и кухня просторнее, новая квартира больше на 20 квадратов, в доме есть лифт. Пенсионерам, это, конечно очень важно. А ремонт пока можно отложить, все необходимое — установку сантехники, отделку стен — взял на себя застройщик. У Михаила Ботякова, в прошлом маляра, к отделке вопросов нет.
— Можно цвет изменить, взял и перекрасил.
18 этажей, 340 квартир. Молодая пара Стас и Маша первой в новый дом запустили кошку. На переезд не рассчитывали, готовились ремонтировать квартиру в хрущевке, но теперь обсуждают дизайн нового жилья. Теперь Маша, мастер по наращиванию ресниц, может приглашать клиентов домой.
— Мы в пятиэтажку не могли приглашать, потому что людям было бы некомфортно, они бы к нам не возвращались. Человек захочет пойти в туалет, а там штукатурка уже падает, грибок.
Когда Маша и Стас нашли неполадки в ванной, рабочие устранили их в тот же день. Для участников программы реновации эта услуга тоже бесплатная.
По закону количество комнат при обмене остается прежним, но общая площадь нового жилья больше в среднем на 25 процентов, а за доплату можно купить дополнительные квадратные метры. Перед тем, как въехать, участник программы осматривает квартиру, и если все устраивает, подписывает документы. Маша и Стас менять жилье согласились сразу.
Вести.Ru: последние новости
Названы города с самым дорогим съемным жильем Москва: более половины предложения относится к бизнес-классу Названы московские районы, где жилье окупится быстрее всего
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов256
Российские радары не заметили израильских истребителей626
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»115
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово296
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня9
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение