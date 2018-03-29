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В Подмосковье планируют выдавать ключи обманутым дольщикам каждый месяц
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В Подмосковье планируют выдавать ключи обманутым дольщикам каждый месяц 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Ключи от квартир обманутым дольщикам планируют выдавать в Подмосковье каждый месяц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы в этом году выдаем еще порядка 4 тысяч ключей в самых разных территориях, в том числе в Балашихе, Раменском районе, Одинцовском районе. Все эти объекты находятся у нас под очень скрупулезным контролем, и задача — каждый месяц выдавать ключи тем, кто их очень ждет», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Ранее губернатор выдал ключи от квартир жителям ЖК «Квартал Лукино» в Балашихе и ЖК «Грин Сити» в Люберцах.
Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье остается около 5,5 тысяч обманутых дольщиков и 27 проблемных строек. Проблема обманутых дольщиков находится на личном контроле губернатора.
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