В Подмосковье планируют выдавать ключи обманутым дольщикам каждый месяц

Ключи от квартир обманутым дольщикам планируют выдавать в Подмосковье каждый месяц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Мы в этом году выдаем еще порядка 4 тысяч ключей в самых разных территориях, в том числе в Балашихе , Раменском районе, Одинцовском районе. Все эти объекты находятся у нас под очень скрупулезным контролем, и задача — каждый месяц выдавать ключи тем, кто их очень ждет», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Ранее губернатор выдал ключи от квартир жителям ЖК «Квартал Лукино» в Балашихе и ЖК «Грин Сити» в Люберцах

Ранее Воробьев сообщил, что в Подмосковье остается около 5,5 тысяч обманутых дольщиков и 27 проблемных строек. Проблема обманутых дольщиков находится на личном контроле губернатора.