Дела семейные: бездомный отец Алексея Куличкова надеется, что сын купит ему жилье

Героями нового выпуска программы «На самом деле» стали ведущий Алексей Куличков и его пожилой отец Николай Игнатьевич. Родственники долгое время не общались и последний раз виделись три года назад. В прямом эфире оба признались, что отношения между ними — напряженные. Дело в том, что родственник экс-ведущего шоу «Такси» считается бомжом, мужчина скитается по мусорным свалкам. Собственное жилье он, понятное дело, купить не может и надеется, что апартаменты приобретет его сын.

«Мне нужно жилье, теплый туалет. Я уже устал ждать. Он обязан», — заявил Николай Игнатьевич, а в ответ получил признание от сына в том, что у него нет таких финансовых возможностей, чтобы обеспечить родственника. Как выяснилось, у семьи есть загородный дом, но продать его сейчас крайне сложно, так как здание находится в плачевном состоянии.

Алексей Куличков впервые за долгое время встретился с родным отцом/Фото: кадр из передачи

«Есть финансовые обстоятельства. У меня нет возможности сейчас купить ему квартиру», — заявил Алексей и добавил, что Николай Игнатьевич никогда не был хорошим отцом. Мужчина часто выпивал и бросался с кулаками на близких. Этот факт подтвердила и сестра Куличкова — Евгения. Девушка вспомнила, что Николай Игнатьевич часто был резок с близкими.

На защиту пожилого мужчины встала Нина Фатеева, которая ухаживала за Куличковым-старшим в тот момент, когда он попал в приют. Женщина уверена, что отец ведущего очень болен и ему нужна помощь родственников. В финале эфира Алексей понадеялся, что у него не только наладятся отношения с родственником, но и через какое-то время он все-таки сможет приобрести ему квартиру.