Уплотненные дачи для рабочего класса

В советское время рабочий класс пользовался почетом. Об этом напоминают заметки, вышедшие в этот день с разницей в полвека. В 1926 году именно рабочих вселяли в «уплотненные» дачи, то есть такие, где владельцев заставили потесниться. Мера жесткая и неприятная — только представьте себя на месте хозяев! Но при тогдашнем квартирном кризисе, от которого сильнее всего страдали пролетарии (многие ютились в сырых подвалах), справедливая. А в 1976 году заметка о награждении строителя заняла самое видное место на первой полосе.

Потеснись или заплати

«Сейчас проводится изъятие 10% жилой площади в дачных строениях в качестве меры смягчения жилищного кризиса, наблюдающегося в рабочих районах Московского уезда изъятие распространяется на все дачные строения как муниципализированные, так и частновладельческие, как зимние, так и летние, имеющие площадь в 20 и выше квадратных саженей (90 квадратных метров. — «ВМ»), независимо от числа комнат.

В переуплотненных дачах, где на одного человека жилой площади приходится менее 16 квадратных аршин (7,84 квад ратных метра. — «ВМ»), норма будет взиматься по мере разуплотнения До 15 апреля с. г. волгорисполкомы должны провести проверку — насколько выполнено это постановление, причем лица, не сдавшие до сих пор 10%-ную норму, обязаны вносить по 2 руб. 50 копеек с каждой квадратной сажени несданной площади в течение круглого года.

Изъятая площадь будет распределяться между рабочими: в зимних дачах будут расселены местные рабочие, в летних — московские».

Герой строительного труда

«Сегодня утром товарищи по работе тепло поздравили своего бригадира, заслуженного строителя РСФСР Ивана Васильевича Дюкарева с высокой наградой — присвоением ему звания Героя Социалистического Труда.

Сотни тысяч квадратных метров жилой площади, десятки магазинов, предприятий службы быта построила бригада, возглавляемая заслуженным строителем. Растут новые корпуса в Дегунине — среди них немало тех, которые возводил Иван Васильевич.

Сейчас бригада И. В. Дюкарева завершает строительство магазина, примыкающего к 12-этажному жилому корпусу на Дегунинской улице. Этот дом бригада сдала на месяц раньше срока, ко дню открытия XXV съезда партии (к 24 февраля 1976 года. — «ВМ»).»