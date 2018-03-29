Ещё
Уплотненные дачи для рабочего класса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов

Уплотненные дачи для рабочего класса 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
В советское время рабочий класс пользовался почетом. Об этом напоминают заметки, вышедшие в этот день с разницей в полвека. В 1926 году именно рабочих вселяли в «уплотненные» дачи, то есть такие, где владельцев заставили потесниться. Мера жесткая и неприятная — только представьте себя на месте хозяев! Но при тогдашнем квартирном кризисе, от которого сильнее всего страдали пролетарии (многие ютились в сырых подвалах), справедливая. А в 1976 году заметка о награждении строителя заняла самое видное место на первой полосе.
Потеснись или заплати
«Сейчас проводится изъятие 10% жилой площади в дачных строениях в качестве меры смягчения жилищного кризиса, наблюдающегося в рабочих районах Московского уезда изъятие распространяется на все дачные строения как муниципализированные, так и частновладельческие, как зимние, так и летние, имеющие площадь в 20 и выше квадратных саженей (90 квадратных метров. — «ВМ»), независимо от числа комнат.
В переуплотненных дачах, где на одного человека жилой площади приходится менее 16 квадратных аршин (7,84 квад ратных метра. — «ВМ»), норма будет взиматься по мере разуплотнения До 15 апреля с. г. волгорисполкомы должны провести проверку — насколько выполнено это постановление, причем лица, не сдавшие до сих пор 10%-ную норму, обязаны вносить по 2 руб. 50 копеек с каждой квадратной сажени несданной площади в течение круглого года.
Изъятая площадь будет распределяться между рабочими: в зимних дачах будут расселены местные рабочие, в летних — московские».
Герой строительного труда
«Сегодня утром товарищи по работе тепло поздравили своего бригадира, заслуженного строителя РСФСР Ивана Васильевича Дюкарева с высокой наградой — присвоением ему звания Героя Социалистического Труда.
Сотни тысяч квадратных метров жилой площади, десятки магазинов, предприятий службы быта построила бригада, возглавляемая заслуженным строителем. Растут новые корпуса в Дегунине — среди них немало тех, которые возводил Иван Васильевич.
Сейчас бригада И. В. Дюкарева завершает строительство магазина, примыкающего к 12-этажному жилому корпусу на Дегунинской улице. Этот дом бригада сдала на месяц раньше срока, ко дню открытия XXV съезда партии (к 24 февраля 1976 года. — «ВМ»).»
Вечерняя Москва: последние новости
На территории трех пилотных промзон появятся офисы, жилье и технопарки Следователи проверяют сообщения СМИ о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны Пожар площадью 400 квадратных метров тушат на юго-востоке Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары444
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово248
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов14
Юлия Скрипаль пошла на поправку239
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение