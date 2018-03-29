Военнослужащие могут направить средства материнского капитала на приобретение жилья

Консультирует начальник ГУ ПФР № 5 Александр Акименко

Он сообщил, что военнослужащие могут направить средства материнского (семейного) капитала на приобретение жилья с использованием накопительно-ипотечной системы. Мера призвана помочь военнослужащим, участникам накопительно-ипотечной системы, улучшить жилищные условия и приобрести недвижимость.

По его словам, для военных разработаны специальные условия. Для лица, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, то есть для его супруги и детей устанавливается особый срок оформления жилого помещения в общую собственность. А именно, в течение шести месяцев после снятия обременения с жилого помещения, если оно приобретено по договору купли-продажи или договору долевого участия в строительстве с использованием средств целевого жилищного займа. После чего правоустанавливающие документы на жилье переоформляются с делением долей на детей, их мамы и ее супруга — военнослужащего.

Раньше в правилах использования материнского (семейного) капитала не говорилось о возможности его совмещения с военной ипотекой, — говорит А. Акименко. — Средства переводились, если в предоставленной военной ипотеке прописывалось разрешение об использовании сертификата. К тому же, участники не могли тратить материнский (семейный) капитал при покупке жилья, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» купленная по военной ипотеке квартира оформлялась в собственность только военного, а чтобы использовать сертификат, жилье должно получить статус общей долевой собственности. Теперь этот нюанс в законе устранен.

А. Акименко также напомнил, что всем обладателям сертификата на материнский (семейный) капитал можно направить средства на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию мамы и на социальную адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов.