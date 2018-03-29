Минэкономразвития предложило разрешить жителям коммуналок договариваться о курении

Минэкономразвития не поддержало предложение Минздрава полностью запретить курение в помещениях коммунальных квартир, принадлежащих собственникам на праве общей долевой собственности (кухни, санузлы, коридоры и т.д.). МЭР в отзыве на соотвествующий законопроект Минздрава настаивает на необходимости разрешить собственникам договариваться о возможности курить в указанных помещениях (документ есть в распоряжении RNS).

1 марта Минздрав направил на согласование в федеральные органы исполнительной власти проект поправок (есть в распоряжении RNS), ужесточающих действующий антитабачный закон. В том числе в Минздраве предложили запретить курение «в помещениях коммунальных квартир, принадлежащих собственникам на праве общей долевой собственности и используемых для обслуживания более одной комнаты».

В Минэкономразвития отмечают, что «представляется целесообразным внести корреспондирующие изменения в часть 2 статьи 12 закона №15-ФЗ (антитабачный закон — RNS), допустив курение табака в указанных помещениях коммунальных квартир по соглашению собственников».

В МЭР также добавили, что Минздрав «предлагает установить запрет курения в присутствии лиц, возражающих против курения табака, вне зависимости от вида помещения».

В ведомстве напомнили, что действующий антитабачный закон уже устанавливает запрет курения табака «практически во всех общественных местах, на рабочих местах».

«Установление дополнительных запретов представляется излишним», — подчеркнули в МЭР.