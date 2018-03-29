Аланья? Аланья! Недвижимость и стиль жизни

Это статья из книги «Гид на жительство — 2018». Спрашивайте на выставках по зарубежной недвижимости.

Конечно, Аланья. Здесь есть все, что мы любим в Турции , и в самом высококлассном исполнении: полная релаксация на уединенных пляжах при отелях, неудержимое веселье на шумных клубных вечеринках, культурное и эстетическое удовольствие от посещения исторических и природных достопримечательностей. Все в лучших традициях средиземноморских курортов.

Более 300 солнечных дней в году. Летом температура держится на уровне — 30-35 °С, зимой столбик термометра не опускается ниже 15-16 °С. Температура выше 20° стоит с апреля по ноябрь. Заморозков здесь просто не бывает. На отдых можно смело приезжать в любое время года. Если не позагорать и искупаться, то согреться и наесться свежих фруктов и овощей. В межсезонье жизнь здесь не замирает.

В Аланье выращивают значительную долю всей сельхозпродукции в стране. Мягкий климат позволяет собирать по два-три урожая в год. Так что натуральные органические яблоки и груши, черешня, клубника, персики, миндаль, виноград, дыни, арбузы, авокадо, картофель, морковь, капуста и многое другое представлены в изобилии и стоят копейки.

В Аланье 70 км оборудованных чистейших песчаных пляжей, прозрачная вода. За соответствие всем экологическим нормам и высококлассный сервис местные пляжи часто удостаиваются Голубых флагов и по праву считаются одними из лучших в стране. А кроме моря в Аланье есть горы, леса, озера, живописные горные реки и ущелья. В 2018 году планируется открытие горнолыжного курорта.

Богатое историческое и культурное наследие, повсеместно высокий уровень обслуживания, развитая городская и туристическая инфраструктура. За все это курорт называют жемчужиной Турецкой ривьеры.

Сегодня в городе постоянно проживает более 35 тысяч иностранцев. Количество же собственников курортных домов и квартир в Аланье в разы больше.

Иностранные собственники недвижимости в Турции никак не ограничены во времени пребывания в стране. Можно оформить ВНЖ и отдыхать здесь круглый год.

Главный магнит для покупателей — оптимальное сочетание цены и качества местной недвижимости. Средняя стоимость студии или апартаментов с одной спальней в новом жилом комплексе составляет €30–60 тыс. На вторичном рынке за эти же деньги можно приобрести полностью меблированные и готовые к проживанию квартиры.

Иностранцы могут воспользоваться в Турции ипотекой. Местные банки предлагают кредиты для нерезидентов под 5,5-7,4% годовых.

В Турции низкие налоговые ставки на недвижимость и приемлемые цены на коммунальные услуги. Общие затраты на содержание стандартной квартиры с одной спальней составляют €500-600 в год.

Большинство жилых комплексов расположены в шаговой доступности от моря и обладают отельной инфраструктурой: бассейны, спа-центры, мини-клубы для детей, теннисные корты, даже небольшие магазины и многое другое. Здесь приятно отдыхать самому и легко сдавать жилье в аренду.

Хорошая транспортная доступность. Аланья круглый год ежедневно принимает десятки международных рейсов, в том числе и из Москвы . Даже зимой из российской столицы на турецкий курорт вылетает по три прямых рейса. Из аэропорта Газипаши до любого района города всего 15-20 минут езды. А до аэропорта Антальи можно добраться за два часа.

Местная недвижимость не просто ликвидна и легко сдается в аренду, но и стабильно растет в цене. Что является прекрасным подспорьем, даже если жилье приобретается для собственного пользования.

Недвижимость на популярном турецком курорте позволяет легко зарабатывать. Если вы не планируете постоянно проживать в апартаментах у моря, мы берем их в управление (подписывается отдельный контракт на управление и сдачу квартиры в аренду), находим постояльцев, следим за жильем, а вы получаете свой доход.

Фото Pixabay