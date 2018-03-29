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Китаец передвинул трехэтажный дом
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Китаец передвинул трехэтажный дом 

Lenta.ru 17 минут назад
Фото: Lenta.ru
Фермер из китайской провинции Цзянси передвинул свой трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
В 2014 году Гао Ипин потратил миллион юаней (около девяти миллионов рублей) на возведение трехэтажного дома. Несколько месяцев назад он въехал туда с семьей и вскоре узнал, что здание придется снести из-за строительства шоссе. В качестве компенсации местные власти выплатили ему 680 тысяч юаней (6,2 миллиона рублей).
«Мы прожили там меньше года. Я не хочу его сносить», — говорит Ипин. Он решил сохранить постройку, переместив ее в другое место. Фермер нанял рабочих, которые за шесть недель передвинули здание на шесть метров. Это обошлось ему в 360 тысяч юаней (около трех миллионов рублей). По его словам, на новый дом пришлось бы потратить больше.
Примеру Ипина собирается последовать его сосед. Из-за шоссе может быть снесен четырехэтажный дом, который он построил два года назад. Чтобы сохранить здание, его придется передвинуть на сто метров.
В 2017 году сообщалось, что в Шанхае по соображениям пожарной безопасности передвинули на 30 метров одну из главных городских достопримечательностей — пагоду «Нефритового Будды», построенную 135 лет назад.
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