Китаец передвинул трехэтажный дом

Фермер из китайской провинции Цзянси передвинул свой трехэтажный дом, чтобы избежать его сноса. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В 2014 году Гао Ипин потратил миллион юаней (около девяти миллионов рублей) на возведение трехэтажного дома. Несколько месяцев назад он въехал туда с семьей и вскоре узнал, что здание придется снести из-за строительства шоссе. В качестве компенсации местные власти выплатили ему 680 тысяч юаней (6,2 миллиона рублей).

«Мы прожили там меньше года. Я не хочу его сносить», — говорит Ипин. Он решил сохранить постройку, переместив ее в другое место. Фермер нанял рабочих, которые за шесть недель передвинули здание на шесть метров. Это обошлось ему в 360 тысяч юаней (около трех миллионов рублей). По его словам, на новый дом пришлось бы потратить больше.

Примеру Ипина собирается последовать его сосед. Из-за шоссе может быть снесен четырехэтажный дом, который он построил два года назад. Чтобы сохранить здание, его придется передвинуть на сто метров.