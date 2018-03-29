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Юрист рассказал, как выселить арендаторов из квартиры
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Юрист рассказал, как выселить арендаторов из квартиры 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Выселить квартиросъёмщиков с жилплощади по окончанию срока договора аренды можно как через суд, так и собственными силами, рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» почётный адвокат России Леонид Ольшанский.
«Если договор аренды закончился, можно обратиться в правоохранительные органы. Правда, они отправят собственника жилья в суд, поскольку тут налицо гражданский спор», — сообщил юрист.
По его словам, в таком случае куда проще выселить арендаторов своими силами — в том числе, с помощью соседей. «Тем более, что по закону ответственный квартиросъёмщик имеет на это полное право, а иные лица находятся на жилплощади незаконно», — пояснил адвокат.
При этом в любом случае владельцам недвижимости стоит оперативно поменять замки, добавил Ольшанский.
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