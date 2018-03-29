Юрист рассказал, как выселить арендаторов из квартиры

Леонид Ольшанский. Выселить квартиросъёмщиков с жилплощади по окончанию срока договора аренды можно как через суд, так и собственными силами, рассказал в эфире Радио « Комсомольская правда » почётный адвокат России

«Если договор аренды закончился, можно обратиться в правоохранительные органы . Правда, они отправят собственника жилья в суд, поскольку тут налицо гражданский спор», — сообщил юрист.

По его словам, в таком случае куда проще выселить арендаторов своими силами — в том числе, с помощью соседей. «Тем более, что по закону ответственный квартиросъёмщик имеет на это полное право, а иные лица находятся на жилплощади незаконно», — пояснил адвокат.

При этом в любом случае владельцам недвижимости стоит оперативно поменять замки, добавил Ольшанский.