Как понять, что перед вами хороший проект нового жилья?

В идеале жилищная застройка должна быть удобной, доступной и при этом выглядеть если не захватывающе, то приятно. Но как понять c первого взгляда, будет ли новый район действительно комфортным для жизни? Strelka Magazine изучил опыт мировых строительных компаний, в проектах которых уже несколько десятилетий живут горожане, таких как S333 Architecture + Urbanism, Zanderroth, Victoria Drive и Superblock, чтобы понять, какие задачи ставят проектировщики жилья сегодня и как они решают, что удобно и красиво, а что нет.

РАЗНОЕ ЖИЛЬЁ ДЛЯ РАЗНЫХ ЭТАПОВ ЖИЗНИ

Источник фото: zanderroth.de Как конструктивистские проекты жилья когда-то состояли из квартир разных типов: для молодых семей, одиноких и командированных, так же современная жилая застройка в идеале должна быть максимально разнообразной. Чтобы горожане вне зависимости от возраста и социального класса могли выбирать себе жильё, соответствующее их потребностям, в одном квартале должны быть разные типы домов, а в домах — разные типы квартир. Принципиально важно, чтобы этот выбор касался не только жилья. Район тоже должен быть разнообразным и самодостаточным. В нём должны быть места, где человек может жить, учиться, работать и строить семью. И всё это не переезжая на другой конец города или ближе к центру и обратно, а только меняя типы квартир в зависимости от того, что человеку нужно прямо сейчас.

СЕГОДНЯ — ЖИЛОЙ ДОМ, ЗАВТРА — ЧТО УГОДНО

Источник иллюстрации: sheppardrobson.com У застройки на окраине есть шанс не превратиться в «спальник», если проектировщики заранее продумывают, как использовать жилой дом иначе. Речь не о магазинах на первых этажах, а о возможности полностью переустроить весь дом, например, сегодня — жилое здание, а через десять лет там же появляются офисы. Уже сейчас можно использовать минимальное количество несущих стен с достаточно высокими потолками: для первых этажей не меньше 4 метров, для типовых — 3. Кроме того, важно, чтобы дом можно было пересобрать, соединяя этажи вертикально или при необходимости, наоборот, разделяя с помощью специальных перекрытий.

НИКАКОГО КОПИПАСТА

Источник фото: lan-paris.com Сегодня всё свидетельствует о конце эпохи однотипного массового жилья с бесконечным «копипастом» одинаковых новостроек. Чтобы избегать повторов как самих домов, так и их элементов, для проектов разрабатывают отдельные требования, например отказываются от монотонных фасадов. В идеале одна секция, то есть один тип фасада, может быть не больше 50 метров в длину, а разные пространства должны обозначаться разными архитектурными и ландшафтными деталями. Кроме того, важно, чтобы в жилом районе был визуальный ориентир, впечатляющий или символический — не так важно. Это может быть башня как доминанта микрорайона или красный дубок как ориентир в одном квартале.

ХОРОШАЯ ЗАСТРОЙКА — КОМПАКТНАЯ ЗАСТРОЙКА

Источник фото: zanderroth.de У комфортного жилья должен быть стандарт, который определяет минимальную площадь и то, что на ней обязательно должно поместиться. Так, в Англии в жилье любого размера обязательно есть кладовая комната: это считается необходимым для удобной жизни. Также важно, чтобы вся застройка была компактной и соразмерной, для этого проектировщики часто ограничивают количество этажей: не выше девяти в общей массе района.

ЧЁТКАЯ ГРАНИЦА МЕЖДУ ОБЩИМ И ЧАСТНЫМ

Источник фото: s333.org Помимо того, что жилой дом со временем может превратиться в офис, он изначально должен состоять из площадок с разными функциями, которые наполняются всем тем, что поддерживает нашу повседневную жизнь: учебные заведения, магазины или даже бассейны. Эти пространства важно чётко разделять на частные, коллективные и общественные, подчёркивая характер каждого и выстраивая между ними своеобразную иерархию. Например, у каждого дома или нескольких жилых домов должен быть собственный общий двор. Каждая группа квартир, расположенных на одном этаже, должна иметь удобное общее место, а каждая жилая ячейка — включать отдельное открытое личное пространство. Обозначать границы между этими зонами — одна из функций проектировщика, чтобы, во-первых, обеспечить приватность, а во-вторых, распределить ответственность между жителями и пользователями этих зон.