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Кадастровая палата по Москве провела консультационный семинар для кадастровых инженеров
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Кадастровая палата по Москве провела консультационный семинар для кадастровых инженеров 

Префектура САО города Москвы 30 минут назад
Фото: Префектура САО города Москвы
Одним из ключевых направлений деятельности Кадастровой палаты является активное взаимодействие с представителями профессионального сообщества — кадастровыми инженерами.
Очередной консультационный семинар для кадастровых инженеров в формате «работа над ошибками» состоялся 26 марта 2018 года в Кадастровой палате по Москве.
Основными темами для обсуждения стали типичные ошибки кадастровых инженеров и особенности подготовки технических и межевых планов для целей кадастрового учета объектов капитального строительства и земельных участков; особенности подготовки документов для внесения в ЕГРН сведений о зонах с особыми условиями использования территории с учетом изменений действующего законодательства; использование электронных услуг в сфере кадастрового учета посредством сервисов, размещенных на официальном сайте Росреестра; проблемные вопросы осуществления государственного кадастрового учета.
Особое внимание участники семинара уделили вопросам, направленным на обеспечение ввода объектов в эксплуатацию линейных объектов, для которых, с учётом вступившей в силу с 01.01.2018 статьи 55 Градостроительного кодекса РФ, требуется установление защитных зон.
В режиме «вопрос-ответ» продолжилось обсуждение частных случаев, возникающих у кадастровых инженеров в рамках проведения ими кадастровых работ. Рассмотрены вопросы осуществления кадастрового учёта машино-мест, частей жилого дома, жилых строений в СНТ, определения этажности объекта капитального строительства. Специалисты Кадастровой палаты по Москве и Управления Росреестра по Москве дали исчерпывающие ответы.
Участники семинара отметили важность взаимодействия кадастрового сообщества с органом регистрации прав, эффективность мероприятий по повышению качества подготовки кадастровыми инженерами межевых
и технических планов, актов обследования и, как следствие, небольшой объем принимаемых Управлением Росреестра по Москве решений о приостановлении в осуществлении государственного кадастрового учета.
Кадастровой палатой по Москве на постоянной основе проводится анализ причин вынесения решений о приостановлении или отказе в осуществлении государственного кадастрового учета объектов недвижимости. Результаты анализа обсуждаются на рабочих встречах и семинарах и направляются в адрес кадастровых инженеров и саморегулируемых организаций для использования в целях контроля и анализа деятельности.
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