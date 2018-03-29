Судоверфь «Звезда» выпустит в один из водоёмов Приморья более 19 млн молоди кеты

Уже выделили деньги на покупку рыбы. ООО «Судостроительный комплекс „Звезда“ (строит судоверфь в Большом Камне) объявило открытый запрос предложений на выполнение работ по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения. Максимальная цена контракта составляет около 127,5 млн рублей. Выполнить работы нужно до 31 июля 2018 года. Цель мероприятий — „в целях компенсации ущерба, нанесенного юридическим лицом при строительстве объекта“. Предполагается выпустить в водный объект молодь кеты. При этом точное место выпуска не уточняется (в границах Приморского края ). Всего предполагается выпустить 19 млн 647 тыс. 749 штук массой не менее 600 г.