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80% покупателей элитной недвижимости на Итальянской Ривьере — иностранцы
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80% покупателей элитной недвижимости на Итальянской Ривьере — иностранцы 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
Итальянская Ривьера — это узкая прибрежная полоса, являющаяся частью более крупного региона Лигурия. Она простирается между Лигурийским морем и горной грядой, образованной Приморскими Альпами и Апеннинскими горами.
Риэлторы выделяют два главных рынка элитной недвижимости в составе Итальянской Ривьеры. Первый — это восточная Ривьера ди Леванте. Она включает в себя Портофино, Санта-Маргерита и Чинкве-Терре. Второй — это западная Ривьера ди Поненте, которая протянулась от Генуи до границы с Францией. Ривьера ли Леванте пользуется бОльшим спросом, поэтому и цены здесь выше, пишет The New York Times.
Директор по продажам в агентстве Lionard Luxury Real Estate Дженнифер Жиральди говорит, что стоимость элитной недвижимости в Портофино и Санта-Маргерита составляет €15-20 тыс. за кв.м. В то же время в западной части региона, например, в Сан-Ремо и Империи, цены гораздо ниже — €6000-7000 за «квадрат».
Большинство зарубежных покупателей элитной собственности в западной части Итальянской Ривьеры — европейцы, утверждают брокеры. В основном это представители Германии, Франции, Швейцарии, Монако, Скандинавии, Великобритании. Есть также клиенты из России, США и Австралии.
В восточной части региона примерно 40% покупателей недвижимости — американцы. Остальная доля приходится на немцев, британцев, скандинавов. Есть и россияне.
В нашей базе — более 1000 предложений по продаже жилья в Лигурии.
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