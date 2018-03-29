80% покупателей элитной недвижимости на Итальянской Ривьере — иностранцы

Итальянская Ривьера — это узкая прибрежная полоса, являющаяся частью более крупного региона Лигурия. Она простирается между Лигурийским морем и горной грядой, образованной Приморскими Альпами и Апеннинскими горами.

Риэлторы выделяют два главных рынка элитной недвижимости в составе Итальянской Ривьеры. Первый — это восточная Ривьера ди Леванте. Она включает в себя Портофино, Санта-Маргерита и Чинкве-Терре. Второй — это западная Ривьера ди Поненте, которая протянулась от Генуи до границы с Францией . Ривьера ли Леванте пользуется бОльшим спросом, поэтому и цены здесь выше, пишет The New York Times

Директор по продажам в агентстве Lionard Luxury Real Estate Дженнифер Жиральди говорит, что стоимость элитной недвижимости в Портофино и Санта-Маргерита составляет €15-20 тыс. за кв.м. В то же время в западной части региона, например, в Сан-Ремо и Империи, цены гораздо ниже — €6000-7000 за «квадрат».

США и Австралии. Большинство зарубежных покупателей элитной собственности в западной части Итальянской Ривьеры — европейцы, утверждают брокеры. В основном это представители Германии , Франции, Швейцарии Монако , Скандинавии, Великобритании . Есть также клиенты из России

В восточной части региона примерно 40% покупателей недвижимости — американцы. Остальная доля приходится на немцев, британцев, скандинавов. Есть и россияне.

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