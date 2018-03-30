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В Ленобласти расселят жильцов аварийных домов
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В Ленобласти расселят жильцов аварийных домов 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта, ФедералПресс. Администрация Ленинградской области разработает специальную программу для расселения аварийных домов в регионе, под которую попадут 59 домов.
Как сообщили в пресс-службе областной администрации, новый проект расселения необходим, так как аварийные дома не попали под формулировку «непригодное жилье» и не вошли в федеральную программу расселения аварийного жилья 2013-2017 годов и следующих лет. «Власти области, чтобы помочь людям, приняли решение расселять эти дома собственными силами», — подчеркнул заместитель председателя правительства области Михаил Москвин, который курирует строительный блок.
Всего в требующих расселения домах проживает 498 человек. Больше всего аварийного жилья оказалось в Выборгском районе — 33 дома, во Всеволжском районе — 12, а в Тосненском районе 10 зданий.
«Невские новости» сообщали, что в Ленобласти приостановили выдачу лицензий на разработку песка и щебня на полтора года.
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