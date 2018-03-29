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С 1 апреля социальные пенсии подрастут
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С 1 апреля социальные пенсии подрастут 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, с 1 апреля 2018 года индексируются на 2,9% — в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2017 году. По предварительным данным, повышение в Республике Адыгея коснется более 10,5 тыс. пенсионеров, включая 9,4 тыс. получателей социальных пенсий.
«Одновременно с индексацией социальных пенсий также повышаются госпенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других граждан», рассказали в пресс-службе ПФР по Адыгее.
Средний размер социальной пенсии по республике после повышения увеличится на 228 рублей и составит 8 089 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы вырастет на 350 рублей и составит 12 432 рубля. Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, после индексации вырастут до 27 870 рублей и 34 678 рублей соответственно.
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