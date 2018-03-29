Лишенная солнца жительница Урала отсудила почти полмиллиона рублей

Екатеринбурге суд обязал застройщика выплатить местной жительнице 483 тысячи рублей за ухудшение условий ее проживания. Ответчик построил дом, который загородил ей солнце.

Свердловский суд признал обоснованными претензии горожанки насчет возведенного в непосредственной близости высотного здания, из-за которого, окна ее квартиры оказались в тени, сообщает областное управление Роспотребнадзора

После этого женщина обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить застройщику иск. Суд принял решение присудить пострадавшей компенсацию.

В начале этого года другая жительница Екатеринбурга отсудила у застройщика 150 тысяч рублей за нарушения при сдаче квартиры.