Лишенная солнца жительница Урала отсудила почти полмиллиона рублей 

В Екатеринбурге суд обязал застройщика выплатить местной жительнице 483 тысячи рублей за ухудшение условий ее проживания. Ответчик построил дом, который загородил ей солнце.
Свердловский суд признал обоснованными претензии горожанки насчет возведенного в непосредственной близости высотного здания, из-за которого, окна ее квартиры оказались в тени, сообщает областное управление Роспотребнадзора.
После этого женщина обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить застройщику иск. Суд принял решение присудить пострадавшей компенсацию.
В начале этого года другая жительница Екатеринбурга отсудила у застройщика 150 тысяч рублей за нарушения при сдаче квартиры.