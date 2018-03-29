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Лишенная солнца жительница Урала отсудила почти полмиллиона рублей
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Лишенная солнца жительница Урала отсудила почти полмиллиона рублей 

Ридус 1 час назад
В Екатеринбурге суд обязал застройщика выплатить местной жительнице 483 тысячи рублей за ухудшение условий ее проживания. Ответчик построил дом, который загородил ей солнце.
Свердловский суд признал обоснованными претензии горожанки насчет возведенного в непосредственной близости высотного здания, из-за которого, окна ее квартиры оказались в тени, сообщает областное управление Роспотребнадзора.
После этого женщина обратилась в прокуратуру с просьбой предъявить застройщику иск. Суд принял решение присудить пострадавшей компенсацию.
В начале этого года другая жительница Екатеринбурга отсудила у застройщика 150 тысяч рублей за нарушения при сдаче квартиры.
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