Ну и дыра: уголок деревянного хлама под надменным взглядом новостроек 

Улицы Фабричная и Подбутырская в Красноперекопском районе образуют угол. Здесь сохранился кусочек частного сектора, который неумолимо «съедают» новостройки. Деревянные покосившиеся домики на фоне новых многоэтажек выглядят, как потрепанные жизнью старички. Но стоят с гордостью. Только долго ли ещё им стоять?
Весенняя меланхолия на Фабричной
Здесь сохранились старенькие таблички
Угол Фабричной и Подбутырской
Жители защищают свои участки, как могут
Подбутырская улица
Этот дом свою жизнь уже прожил
Забор из всего на свете
В некоторых еще крепких домах нет жильцов
Над старыми домами возвышаются высотки