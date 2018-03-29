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Ну и дыра: уголок деревянного хлама под надменным взглядом новостроек
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Ну и дыра: уголок деревянного хлама под надменным взглядом новостроек 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Улицы Фабричная и Подбутырская в Красноперекопском районе образуют угол. Здесь сохранился кусочек частного сектора, который неумолимо «съедают» новостройки. Деревянные покосившиеся домики на фоне новых многоэтажек выглядят, как потрепанные жизнью старички. Но стоят с гордостью. Только долго ли ещё им стоять?
Весенняя меланхолия на Фабричной
Здесь сохранились старенькие таблички
Угол Фабричной и Подбутырской
Жители защищают свои участки, как могут
Подбутырская улица
Этот дом свою жизнь уже прожил
Забор из всего на свете
В некоторых еще крепких домах нет жильцов
Над старыми домами возвышаются высотки
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