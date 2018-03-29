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Обнародован список самых дешевых новостроек Москвы
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Обнародован список самых дешевых новостроек Москвы 

dom.lenta.ru 2 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
Аналитики Blackwood Real Estate составили рейтинг московских новостроек, где выставлены на продажу самые дешевые квартиры. В список попали пять проектов. Материалы исследования поступили в «Дом» в четверг, 29 марта.
Первое место списка занял комплекс «Жемчужина Зеленограда», расположенный в Зеленоградском округе. Здесь за 20-метровую студию на 14 этаже монолитного дома просят 2,2 миллиона рублей. «Низкая стоимость лота объясняется преимущественно территориальной отдаленностью проекта от МКАД и от ближайшей ж/д станции», — поясняют эксперты.
На второй позиции — строящийся комплекс с апартаментами Cleverland с минимальным бюджетом приобретения жилья в 2,3 миллиона рублей за студию площадью 16 «квадратов». Проект реализуется около станции метро «Петровско-Разумовская».
«Бронза» досталась ЖК «Летний сад» на Дмитровском шоссе, где минимальная стоимость лота в феврале 2018 года составила 3,2 миллиона рублей. В такую сумму застройщик оценил 23-метровые апартаменты без отделки, которые планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.
Последние места рейтинга оккупировали комплекс «Город на Рязанке», строящийся в районе шоссе Энтузиастов, и ЖК «Некрасовка», расположенный рядом с городом Люберцы. Минимальна стоимость предложения в этих проектах — 3,4 миллиона и 3,5 миллиона рублей соответственно.
Средняя стоимость квадратного метра жилья эконом— и комфорт-класса в Москве сейчас составляет 118 тысяч рублей, свидетельствуют материалы Blackwood.
Согласно ранее опубликованным данным, почти каждая третья новая квартира в столице сегодня выставлена на продажу в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) — самым экологически неблагоприятном в городе. По итогам февраля 2018-го в новостройках массового сегмента, расположенных в ЮВАО, экспонировалось 5,9 тысячи квартир.
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