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Екатеринбургские высотки плохо защищены от пожара
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Екатеринбургские высотки плохо защищены от пожара 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
А проверяют их раз в 7 лет.
Органы госпожнадзора не имеют возможности отследить нарушения пожарной безопасности при строительстве высотных жилых домов — от проверок новостроек в стадии строительства их «отлучили» еще в 2007 году. Об этом 29 марта напомнил заместитель главного госинспектора Свердловской области по пожарному надзору Станислав Шевелев.
В ведении службы на данный момент остались внеплановые проверки уже построенных домов по жалобам граждан и требованиям органов прокуратуры. Число таких жалоб за последние несколько лет увеличилось чуть ли не в 3 раза. 70% обращений граждан касаются неполадок в содержании пожарной защиты, систем сигнализации, дымоудаления и путей эвакуации из жилых помещений в случае пожара, передает "Уралинформбюро".
При этом дома выше 70 метров проверяются пожарными не чаще одного раза в 7 лет, так как не относятся к «особо опасным, технически сложным и уникальным объектам». У органов Госжилстройнадзора больше полномочий в этом вопросе, но нет нормативов для проверки новостроек высотой от 25 до 33 этажей.
По словам начальника отдела строительного надзора за объектами жилья департамента госжилстройнадзора Свердловской области Романа Демидова, существующая нормативная база рассчитана на дома не выше 70 метров. Ею и приходится пользоваться при проверке зданий, превышающих этот показатель. Правда, если новостройка выше 100 метров, ее может проверить федеральный Ростехнадзор.
Тема безопасности высотных жилых домов актуализировалась в СМИ после январского пожара в тюменской многоэтажке, приведшего к жертвам. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», среди возможных причин быстрого распространения огня эксперты назвали некачественный утеплитель фасадных панелей, который использовался при капремонте здания.
Ранее по теме: Должен греть, а не гореть: пожар в Тюмени «вскрыл» проблемы на рынке сайдинга
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