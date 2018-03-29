Весенние каникулы-2018: куда поедут отдыхать российские семьи с детьми

Весенние каникулы — прекрасное время для того, чтобы перезарядиться. Многие российские семьи предпочитают в этот период путешествовать по стране. Телеканал «МИР 24» выяснил, какие города самые популярные, и сколько придется потратить на то, чтобы отдохнуть.

Рейтинг возглавил Санкт-Петербург . Недельное проживание семьи из трех человек в мини-отеле без питания обойдется в сумму от 20 тысяч рублей. Билеты на самолет в период каникул начинаются от 3,2 тысяч рублей за место. На скоростном поезде из Москвы можно уехать за 2,5 тысячи в один конец.

Идея для отпуска

Как познакомиться с Лиссабоном за три дня На втором месте — Казань . Здесь за 21 тысячу можно арендовать частные апартаменты в историческом центре для семьи из трех человек. Самолет с ручной кладью обойдется в 8,2 тысяч рублей туда-обратно, а поезд — от 1,5 тысяч в один конец.

Сочи за 21 тысячу можно поселиться в четырехзвездочном отеле с завтраками. Перелет туда-обратно будет стоить минимум 8,2 тысяч рублей плюс порядка 7,5 тысяч рублей стоит заложить на ски-пасс для взрослого. Но эта услуга для тех, кто увлекается горными лыжами.

Еще один горнолыжный курорт — Донбай. Перелет в Минеральные Воды дешевле, чем в Сочи, но придется доплатить за такси, а это минимум 3 тысячи в один конец.

И замыкает пятерку лидеров — Москва. Сюда едут туристы со всей страны. За 22 тысячи здесь можно снять номер на троих в трехзвездочном отеле. Стоимость бюджетных авиабилетов из городов Центральной России , Поволжья, Урала и Северо-Запада колеблется в пределах 4-6 тысяч рублей.

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