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Красноярцы предлагают увеличить штрафы за вандализм
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Красноярцы предлагают увеличить штрафы за вандализм 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Так, в Ленинском районе города из-за «художеств» пришлось перекрасить 22 дома.
Специалисты отмечают, что внимание вандалов чаще всего привлекают дома типа «хрущевки» и «сталинки». Вывести или закрасить фасады таких зданий сложно, так как тон краски подобрать тяжело, поэтому специалисты находят близкий оттенок к цвету.
«Решить проблему можно лишь большими штрафами за административное правонарушение. Однако, чтобы привлечь виновника, его необходимо поймать за руку. Поэтому я обращаюсь к горожанам и призываю сообщать о подобных фактах вандализма в правоохранительные органы», — отметил руководитель администрации Ленинского района Александр Клименко.
Кстати, штраф за вандализм для физических лиц составляет тысячу рублей. Как правило, если виновное лицо не установлено, то надписи удаляются за счёт средств собственников жилья.
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