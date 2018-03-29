Кемсоцинбанк уменьшил ставки по вкладам

Кемсоцинбанк принял решение уменьшить ставки по вкладам.

«Выгодный» (от 100 тыс. рублей на 366 дней) открывается под 7% вместо 7,5%. Проценты выплачиваются в конце срока.

Процентная ставка по депозиту «Диалог» (от 50 тыс. рублей на 550 дней) составляет 6,3% (с первого по 365-й день — 6,7%, с 366-го по 550-й день — 5,5%). Прежняя ставка — 6,66%. Выплата процентов — ежемесячно.

«Диалог+» теперь можно оформить под 6,5% (ранее — под 7,3%), а «Диалог Оптимальный» — под 6% (вместо 6,3%). Срок размещения обоих вкладов — 400 дней. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Проценты по ним ежемесячно капитализируются.

Во все вклады предусмотрено внесение дополнительных взносов.

Продуктовый виджет