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Кемсоцинбанк уменьшил ставки по вкладам
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Кемсоцинбанк уменьшил ставки по вкладам 

Банки.ру 2 часа назад
Кемсоцинбанк принял решение уменьшить ставки по вкладам.
«Выгодный» (от 100 тыс. рублей на 366 дней) открывается под 7% вместо 7,5%. Проценты выплачиваются в конце срока.
Процентная ставка по депозиту «Диалог» (от 50 тыс. рублей на 550 дней) составляет 6,3% (с первого по 365-й день — 6,7%, с 366-го по 550-й день — 5,5%). Прежняя ставка — 6,66%. Выплата процентов — ежемесячно.
«Диалог+» теперь можно оформить под 6,5% (ранее — под 7,3%), а «Диалог Оптимальный» — под 6% (вместо 6,3%). Срок размещения обоих вкладов — 400 дней. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. Проценты по ним ежемесячно капитализируются.
Во все вклады предусмотрено внесение дополнительных взносов.
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