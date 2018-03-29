В Ростове-на-Дону в апреле запустят первый каршеринг

Компания Bestcar, которая специализируется на прокате автомобилей, планирует запустить в Ростове-на-Дону в конце апреля. В автопарке оператора сервиса будут задействованы автомобили Renault Logan, Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Как пишет портал «Трушеринг», посвященный функционированию сервиса каршеринга в различных городах, в Ростове компания Bestcar сделает ставку на автомобили Volkswagen Polo. Сейчас в донской столице сервис работает в тестовом режиме. Условия регистрации в сервисе находятся на стадии согласования. Скорее всего, минимальный возраст будет 21 год, минимальный стаж вождения — 2 года. Тарифы на услуги каршеринга будут следующие. Renault Logan — 7 рублей за минуту аренды, Lada Granta — 5 рублей за минуту аренды. Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris — 8 рублей за минуту. Территория использования находится на стадии согласования. Скорее всего, воспользоваться сервисом можно будет на территории Ростова-на-Дону и в радиусе 30-50 километров от города. Завершить аренду можно будет в пределах Ростова-на-Дону. Фото: Трушеринг