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В Ростове-на-Дону в апреле запустят первый каршеринг
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В Ростове-на-Дону в апреле запустят первый каршеринг 

Южный автомобиль 28 минут назад
Фото: Южный автомобиль
Компания Bestcar, которая специализируется на прокате автомобилей, планирует запустить в Ростове-на-Дону в конце апреля.
В автопарке оператора сервиса будут задействованы автомобили Renault Logan, Lada Granta, Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo. Как пишет портал «Трушеринг», посвященный функционированию сервиса каршеринга в различных городах, в Ростове компания Bestcar сделает ставку на автомобили Volkswagen Polo. Сейчас в донской столице сервис работает в тестовом режиме. Условия регистрации в сервисе находятся на стадии согласования. Скорее всего, минимальный возраст будет 21 год, минимальный стаж вождения — 2 года. Тарифы на услуги каршеринга будут следующие. Renault Logan — 7 рублей за минуту аренды, Lada Granta — 5 рублей за минуту аренды. Volkswagen Polo, Kia Rio, Hyundai Solaris — 8 рублей за минуту. Территория использования находится на стадии согласования. Скорее всего, воспользоваться сервисом можно будет на территории Ростова-на-Дону и в радиусе 30-50 километров от города. Завершить аренду можно будет в пределах Ростова-на-Дону.
Фото: Трушеринг
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