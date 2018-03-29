В Москве зафиксирован бум спроса на квартиры с эрзац-комнатами

Спрос на жилье так называемого евроформата, предполагающего совмещение кухни и гостиной, к началу 2018 года превысил спрос на квартиры стандартной планировки. Об этом говорится в материалах компании IKON Development, поступивших 29 марта в редакцию «Дома».

Спрос на европланировки начал расти после 2014 года, отмечают специалисты компании, причиной этого стало падение доходов населения, которое вынудило людей переключиться на жилье меньшей площади.

По данным IKON Development, если в 2014 году на долю евроквартир приходилось 28 процентов заявок тогда как к началу 2018-го показатель вырос до 71 процента.