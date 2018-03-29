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Лот платежом красен: Стартовала борьба за право пустить электричку в Борисполь
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Лот платежом красен: Стартовала борьба за право пустить электричку в Борисполь 

Украина.ру 38 минут назад
Фото: Украина.ру
Об свидетельствуют данные системы Prozorro.
Первый тендер, оценочная стоимость работ по которому составляет 112,67 млн грн, разбит на два лота.
Первый лот включает строительство опор эстакады. Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2018 года. Их оценочная стоимость указана на уровне 103 млн грн.
В рамках второго лота «Укрзализныця» планирует закупить работы по монтажу металлических пролетных строений стоимостью до 9,67 млн грн. Конечный срок выполнения работ — 31 октября 2018 года.
Второй тендер с оценочной ценой 17 млн грн предусматривает закупку работ по покраске и усилению металлических пролетных строений со сроком выполнения до 31 августа 2018 года.
16 февраля премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство поддержало строительство линии скоростного железнодорожного сообщения с аэропортом Борисполь. Аналогичный проект начинался еще в 2013 году, но не был завершен. Теперь запуск поездов на новом маршруте должен обещают 1 декабря.
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