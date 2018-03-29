Ленобласть разработает региональную программу расселения непригодного жилья

Муниципальные образования Ленинградской области признали 59 домов «непригодным жилым фондом», что юридически не позволяет включить их в будущую программу расселения аварийного жилья, готовящуюся на федеральном уровне

По информации комитета по строительству Ленинградской области, в регионе 9299 м.кв. «непригодного жилья», где зарегистрировано 498 человек. Больше всего таких домов в Выборгском (33 дома), Всеволожском (12 домов) и Тосненском (10 домов) районах.

До конца лета будет готова схема расселения непригодных домов, а финансирование программы может начаться уже в 2019 году.