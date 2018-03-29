Компания Prinzip передает жильцам исполнительную съемку по инженерным сетям в квартирах

ЕКАТЕРИНБУРГ , 29 марта. / ТАСС /. Компания Prinzip — один из крупных застройщиков Екатеринбурга — передает покупателям исполнительную съемку по инженерным сетям в их квартирах. Об этом рассказала директор по продукту компании Prinzip Галина Санок в ходе круглого стола «Безопасность при строительстве и эксплуатации объектов жилой недвижимости», который прошел в четверг в Уральском региональном центре ТАСС.

"Для уверенности в надзоре у каждого застройщика есть инженеры строительного контроля. Они передают исполнительную съемку по инженерным сетям каждой конкретной квартиры на наших объектах собственнику. Чтобы человек в привязках с расстояниями знал, где и что у него заложено. Эти акты готовят и официально передают с пакетом — также, как с кадастровым паспортом квартиры", — рассказала она, добавив, что все документы есть в личном кабинете — их не потерять.

По ее словам, современный дом — сложный инженерный объект, и изменения не могут пройти для объекта бесследно. «В больших домах порядка двухсот собственников, каждый из которых тем или иным образом вмешивается в жизнь дома. В плане безопасности я вижу главной задачей минимизацию необходимости вносить изменения в дом его жильцами», — отмечает она, добавляя, что именно эту цель обеспечения безопасности жизни в доме преследует застройщик, предоставляя такой пакет.

"Закладывать по максимуму в проект, в первую очередь, наверно, относится к электрике. Нередко, переезжая в новую квартиру, жильцы вынуждены переделывать именно ее, потому что, например, в кухне заложено две розетки, хотя мощных энергопотребителей в современной кухне может быть не меньше шести. Для того, чтобы у жильца не возникло искушения использовать контрафактные фальсифицированные опасные кабели при переделках, мы предлагаем жильцу изначально эффективные варианты расстановки мебели, и для него проектируем и монтируем проводку заранее", — отметила она.

Компании Prinzip реализует в Екатеринбурге три крупных проекта жилищного строительства — комплекс «Малевич», жилые кварталы «Первый Николаевский» и «Ньютон Парк».