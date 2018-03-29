В Ставрополье на 7% увеличилось число пожилых людей, получающих соцподдержку

ПЯТИГОРСК , 29 марта. / ТАСС /. Пожилых людей, получающих социальное обслуживание, в 2017 году на Ставрополье стало больше на 7% по сравнению с 2016 годом, сейчас их число превышает 184,8 тыс. человек, сообщает в четверг пресс-служба губернатора края.

"В сравнении с 2016 годом рост числа пожилых людей и инвалидов, получающих социальное обслуживание, составил 7%. Услуги в полустационарной форме получили 139 тыс. человек, в стационарной — 6,8 тыс., на дому — около 39 тыс. ", — сообщает пресс-служба со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения края Ивана Ульянченко

Всего в 2017 году в сфере соцподдержки власти обеспечили все социальные гарантии перед более чем 600 тыс. жителей края. Особое внимание уделялось инвалидам и участникам Великой Отечественной войны: отремонтировали 346 квартир, а на 2018 год запланировали ремонт еще 335 квартир.

За прошлый год оздоровлено 10,9 тыс. школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации. Профилактика семейного неблагополучия и реабилитация ведется для 55 тыс. несовершеннолетних и около 18 тыс. таких семей. Также открыли 10 новых подразделений реабилитации детей-инвалидов.

Различные ежемесячные выплаты за счет средств федерального бюджета получили около 11 тыс. ветеранов труда, тружеников тыла и иных категорий федеральных и краевых льготников, а за счет краевого бюджета — 244,8 тыс. человек. Оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета края компенсировали 77,7 тыс. граждан, а взносы на капитальный ремонт — 12,9 тыс. граждан, достигших возраста 70 и более лет.

По краевой программе доступной среды оборудовали 47 приоритетных объектов. Общий уровень доступности на сегодняшний день составляет 64%.