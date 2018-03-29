Ещё
В Ставрополье на 7% увеличилось число пожилых людей, получающих соцподдержку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ставрополье на 7% увеличилось число пожилых людей, получающих соцподдержку 

ТАСС 1 час назад
ПЯТИГОРСК, 29 марта. /ТАСС/. Пожилых людей, получающих социальное обслуживание, в 2017 году на Ставрополье стало больше на 7% по сравнению с 2016 годом, сейчас их число превышает 184,8 тыс. человек, сообщает в четверг пресс-служба губернатора края.
"В сравнении с 2016 годом рост числа пожилых людей и инвалидов, получающих социальное обслуживание, составил 7%. Услуги в полустационарной форме получили 139 тыс. человек, в стационарной — 6,8 тыс., на дому — около 39 тыс. ", — сообщает пресс-служба со ссылкой на министра труда и социальной защиты населения края Ивана Ульянченко.
Всего в 2017 году в сфере соцподдержки власти обеспечили все социальные гарантии перед более чем 600 тыс. жителей края. Особое внимание уделялось инвалидам и участникам Великой Отечественной войны: отремонтировали 346 квартир, а на 2018 год запланировали ремонт еще 335 квартир.
За прошлый год оздоровлено 10,9 тыс. школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации. Профилактика семейного неблагополучия и реабилитация ведется для 55 тыс. несовершеннолетних и около 18 тыс. таких семей. Также открыли 10 новых подразделений реабилитации детей-инвалидов.
Различные ежемесячные выплаты за счет средств федерального бюджета получили около 11 тыс. ветеранов труда, тружеников тыла и иных категорий федеральных и краевых льготников, а за счет краевого бюджета — 244,8 тыс. человек. Оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств бюджета края компенсировали 77,7 тыс. граждан, а взносы на капитальный ремонт — 12,9 тыс. граждан, достигших возраста 70 и более лет.
По краевой программе доступной среды оборудовали 47 приоритетных объектов. Общий уровень доступности на сегодняшний день составляет 64%.
ТАСС: последние новости
Во Франции сдан в эксплуатацию первый жилой дом, отпечатанный на 3D-принтере Доходный дом архитектора Нирнзее в Москве внесли в реестр объектов культурного наследия Жильцов сгоревшего в Мегионе дома переселили в новые квартиры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово95
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну118
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»145
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми61
В последний раз31
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение