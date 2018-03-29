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Ремонт фасада здания обойдется нижегородскому «Водоканалу» в 8,8 млн рублей
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Ремонт фасада здания обойдется нижегородскому «Водоканалу» в 8,8 млн рублей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
ОАО «Водоканал» затратит на ремонт фасада административно-бытового корупуса организации 8,8 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно документам госзакупки, в рамках контракта будет проведен капитальный ремонт фасада административно-бытового корпуса по адресу: улице Керченская, д.15А в Канавинском районе. Кроме того, вокруг здания будут проведены работы по благоустройству территории.
Начало аукциона запланировано на 24 апреля. Стартовая цена контракта составляет 8 млн 803 тысячи рублей. Участниками закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
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