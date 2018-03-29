Дом Нирнзее принят под государственную охрану

Дом Нирнзее на 4-й Тверской-Ямской улице принят под государственную охрану

Мосгорнаследие внесло доходный дом на 4-й Тверской-Ямской улице, возведенный в 1911 году по проекту знаменитого архитектора Эрнста-Рихарда Нирнзее, в реестр выявленных объектов культурного наследия, говорится в сообщении ведомства.

Доходный дом, расположенный по адресу: ул. 4-я Тверская-Ямская, дом 5, выполнен в стиле позднего модерна.

"В ходе исследования была доказана ценность главного фасада, украшенного цветной майоликой с растительными мотивами. Керамические детали декора были произведены мастерской Саввы Мамонтова на Абрамцевском гончарном заводе и создавались по рисункам таких великих художников, как Михаил Врубель, Аполлинарий Васнецов, Александр Головин и Василий Поленов", — отмечается в пресс-релизе.

Нирнзее получил известность как строитель доходных домов. В оформлении фасадов он использовал приемы различных стилей, экспериментировал с модерном, а также неоклассическим и неорусским стилями.

В 2015 году компания-застройщик "Великан — XXI век" ("дочка" ЛСР), несмотря на протесты общественности, снесла ансамбль доходных домов Привалова архитектора Нирнзее на Садовнической улице.