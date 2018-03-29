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В I квартале в московском регионе не ввели ни одного склада класса А
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В I квартале в московском регионе не ввели ни одного склада класса А 

РИА Недвижимость 32 минуты назад
Фото: РИА Недвижимость
МОСКВА, 29 мар — РИА Недвижимость. В первом квартале 2018 года в Москве и в Московской области не было введено ни одного крупного складского здания класса А, говорится в сообщении компании CBRE.
"Завершение строительства проектов системных федеральных девелоперов было перенесено на более поздние сроки", — отмечается в пресс-релизе.
Вместе с тем, объем сделок по покупке и аренде складской недвижимости в первом квартале 2018 в 1,7 раза превышает аналогичный показатель 2017 года и составляет 317 тысяч квадратных метров. В 2017 году было введено в эксплуатацию 620 тысяч квадратных метров складских площадей, что составляет только 71,2% нового строительства 2016 года, говорится в сообщении.
"Средневзвешенное значение арендной ставки вернулось на уровень середины 2017 года и составило 3,55 тысячи рублей за квадратный метр в год для складских помещений класса А", — отмечается в материалах.
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