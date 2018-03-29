Факт значительного завышения аптекой цены на лекарство выявили на Дону

Факт значительного завышения аптекой цены на лекарство, входящее в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, выявили в Ростовской области сотрудники Росздравнадзора

Как сообщает пресс-служба ведомства, аптека ООО «Налина» продавала препарат «Лирика» (Прегабалин) по цене, превышающей максимально допустимую более чем в два раза.

Покупатели переплачивали за лекарство свыше 1000 рублей.

Кроме того, сведения о поступлении и реализации более 500 упаковок этого препарата не были отражены в специальном журнале.

По итогам проверки арбитражный суд Ростовской области привлек ООО «Налина» к административной ответственности. Организация оштрафована на 100 тысяч рублей.