Где заказать качественный проект дома

Вопреки мифу, что строительство дома является очень дорогим удовольствием, это не так. Конечно, если ты собрался строить дом в черте города, то немало денег потратишь на покупку земли, однако конечная стоимость строительства в городе и за его пределами отличается незначительно (приплюсовывается доставка строительных материалов и проезд рабочих до места стройки). Главное, с чего начинается любое капитальное строительство — это проект. Многие люди останавливаются уже на этом этапе, так как разработка проекта — сложное занятие, требующее архитектурных и инженерных навыков, а компании, которые создают проекты, устанавливают баснословные цены. Мы нашли компанию «Современный Дом», которая занимается оперативной разработкой проектной документации, строительством под ключ, ландшафтным проектированием, озеленением и благоустройством, ремонтом, отделкой и монтажом инженерных систем с 2001 года.

Почему стоит выбрать компанию «Современный Дом»?

Конечно, самое главное — это то, что в штате компании опытные архитекторы, инженеры и монтажники, которые просчитывают все нагрузки, каждую, даже самую мелкую, деталь. Другие плюсы:

1. Уникальность. Проектная организация создаёт полностью индивидуальные и эксклюзивные дома, и другого похожего на твой ты не встретишь. Проект дома может выкладываться на сайте для повторного применения только после согласия собственника. 2. Цена. Что нас удивило, так это стоимость проектов и строительства. Стоимость проекта начинается от 20 тысяч рублей. В проекте будут указаны размеры, материалы, инженерные коммуникации и другая информация, которая поможет тебе построить долговечный комфортный дом. Стоимость некоторых домов по проектам составляет менее 1 миллиона рублей, что для Московской области очень дёшево. 3. Большое количество проектов. На сайте мы нашли проекты как небольших домов до 50 квадратных метров, так и настоящих родовых поместий с площадью более 500 квадратных метров. 4. Безопасность. Проекты проработаны до мелочей, и в них не будет никаких архитектурных и инженерных ошибок. 5. Продуманность планировок. Проекты компании «Современный Дом» разработаны так, чтобы на пользу использовать всё имеющееся пространство. 6. Красота. Готовый дом по проекту компании «Современный Дом» выглядит современно и эффектно.

5 проектов, которые понравились нашему журналу

Нам понравилась большая часть проектов, но вкратце опишем только 5, выполненных в разных стилях. Проект: Проект: 15-065 Образец классического дома зажиточного русского крестьянина или купца. Дом выполнен из брёвен, имеет гостиную, кухню, холл, лестничную клетку, санузел, ванную комнату, три спальни, террасу и небольшой балкон. Общая площадь —100,5 квадратных метров, ориентировочная стоимость строительства — 2 986 300 рублей. Посмотреть проект дома 15-065 → Проект: Проект: 04-026 Такие дома обычно строятся на севере США и в Канаде . В доме есть гостиная, кухня, три спальни, по два санузла на каждом этаже, топочная и терраса. Общая площадь — 208,5 квадратных метров, ориентировочная стоимость строительства — 2 085 000 рублей. По соотношению площади и стоимости это один из самых лучших вариантов. Посмотреть проект дома 04-026 → Проект: 12-073 Пример американского стиля. Похожие дома можно было видеть во многих американских фильмах, например в «Один дома». В отличие от предыдущих двух домов, этот проект строится из кирпича. В доме есть кухня-столовая, гостиная, кабинет, санузел и топочная на первом этаже, три спальни, два санузла и гардеробная — на втором. Общая площадь — 215,6 квадратных метра, ориентировочная стоимость строительства — 3 665 200 рублей. За такие деньги в Подмосковье не купить даже вдвое меньшую квартиру. Посмотреть проект дома 12-073 → Проект: 12-058 Более модерновый стиль. Дом изготовлен из кирпича. В подвальном этаже расположены подсобное помещение, мастерская, топочная и кладовая, на первом — гостиная-столовая, кухня, кабинет, санузел, тамбур и гардеробная, на втором —четыре спальни и санузел. Также дом имеет террасу, балкон, гараж и кладовую. Общая площадь — 291,6 квадратных метров, ориентировочная стоимость строительства — 5 526 000 рублей. Посмотреть проект дома 12-058 → Проект: 13-038 Дом строится из кирпича и имеет кухню-гостиную, комнату, санузел и топочную на первом этаже, три спальни и два санузла — на втором этаже. Общая площадь — 133,2 квадратных метра, ориентировочная стоимость строительства — 3 200 000 рублей. Посмотреть проект дома 13-038 →

На сайте компании «Современный Дом» ты найдёшь и другие проекты домов из дерева, кирпича, газоблоков, пеноблоков, керамоблоков, каркасные и комбинированные.