Ещё
«Это мировая практика»: челябинцам компенсируют аренду квартир в доме на ЧТЗ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

«Это мировая практика»: челябинцам компенсируют аренду квартир в доме на ЧТЗ 

74.ru 1 час назад
Фото: 74.ru
Челябинцам будут компенсировать аренду квартир в многоэтажке на улице Хохрякова. Она в ближайшее время должна получить статус наёмного дома. На дополнительную меру социальной поддержки из бюджета выделят 4,2 миллиона рублей. На льготные условия смогут рассчитывать 69 семей. Законопроект рассмотрели 29 марта в Заксобрании региона.
— Такие законы работают во всём мире, сейчас и мы внедряем эту практику на своей территории, — прокомментировал председатель комитета ЗСО по строительной политике и ЖКХ Олег Голиков. — Для этих целей у нас построен двухподъездный дом на улице Хохрякова. В дальнейшем будем возводить и другие дома, так как потребность в этом большая.
Документ предусматривает компенсацию 70 процентов расходов на аренду жилья. За соцподдержкой могут обратиться:
многодетные семьи;
дети-сироты;
молодые семьи с детьми, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет;
инвалиды;
работники сферы образования, здравоохранения, культуры;
участники программы по переселению в Россию из-за рубежа;
челябинцы, вставшие в очередь на социальное жильё до 2005 года.
Сейчас администрация города присваивает дому специальный статус и выбирает управляющую компанию, после этого будет рассчитана арендная плата. Ожидается, что она не превысит 120,5 рубля за 1 квадратный метр.
Законопроект приняли в первом чтении.
74.ru: последние новости
«Нас обманули при покупке квартир»: жители «Паркового-2» выгоняют строителей с детской площадки «Это просто издевательство»: дольщикам ЖК «Радуга» перенесли сроки сдачи дома На новый аэропорт и хорошие дороги: Дубровский попросил денег на подготовку к саммитам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Установлен очаг пожара в «Зимней вишне»86
В последний раз26
Для россиян предложили ввести новый вид наказания154
Чиновников наказали за банкет в день траура125
Британию встревожила российская «Мертвая рука»368
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:16
Бузова рассказала о своем телеканале
Шоу-бизнес
03:45
Словения отзывает посла в России
Политика
02:59
Посольство РФ ответило на высказывание Джонсона
Политика
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
05:29
Грузия вышлет российского дипломата
Политика
00:58
В МИД пообещали повлиять на талибов
Политика
01:13
Деятельность Горбачева отказались считать антинародной
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение