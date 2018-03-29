«Это мировая практика»: челябинцам компенсируют аренду квартир в доме на ЧТЗ

Челябинцам будут компенсировать аренду квартир в многоэтажке на улице Хохрякова. Она в ближайшее время должна получить статус наёмного дома. На дополнительную меру социальной поддержки из бюджета выделят 4,2 миллиона рублей. На льготные условия смогут рассчитывать 69 семей. Законопроект рассмотрели 29 марта в Заксобрании региона.

— Такие законы работают во всём мире, сейчас и мы внедряем эту практику на своей территории, — прокомментировал председатель комитета ЗСО по строительной политике и ЖКХ Олег Голиков . — Для этих целей у нас построен двухподъездный дом на улице Хохрякова. В дальнейшем будем возводить и другие дома, так как потребность в этом большая.

Документ предусматривает компенсацию 70 процентов расходов на аренду жилья. За соцподдержкой могут обратиться:

многодетные семьи;

дети-сироты;

молодые семьи с детьми, в которых возраст хотя бы одного из супругов не превышает 35 лет;

инвалиды;

работники сферы образования, здравоохранения, культуры;

участники программы по переселению в Россию из-за рубежа;

челябинцы, вставшие в очередь на социальное жильё до 2005 года.

Сейчас администрация города присваивает дому специальный статус и выбирает управляющую компанию, после этого будет рассчитана арендная плата. Ожидается, что она не превысит 120,5 рубля за 1 квадратный метр.

Законопроект приняли в первом чтении.