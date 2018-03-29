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В Омске нашли инвестора, который достроит проблемный дом на ул. Мишина
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В Омске нашли инвестора, который достроит проблемный дом на ул. Мишина 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Мишина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Омской области.
Инвестор достроит проблемный дом по адресу ул. Мишина, 5. Точный срок сдачи дома станет известен, как только строители выйдут на площадку. Квартиры в этом доме предоставят дольщикам дома № 8 по той же улице. Такое решение было принято, поскольку восьмой дом в лучшем случае смогут сдать не раньше 2020 года, в худшем — дом вообще не достроят. Сохраняется вероятность, что экспертная комиссия придёт к выводу о невозможности восстановления многоэтажки.
Дольщикам предстоит ознакомиться с планировкой новостройки и, взвесив все варианты, подобрать себе близкий к равноценному по площади. Проблемы юридического переоформления дольщиков на другой объект практически все разрешимы, за исключением возврата средств материнского капитала. Они смогут получить на свои деньги квартиру только в восьмом доме, если он будет достроен.
«Если официальная экспертиза подтвердит, что восьмой дом подлежит восстановлению, будем достраивать, независимо от того, сколько дольщиков перейдут в пятый дом. Сейчас нужно как можно быстрее достроить Мишина, 5, а затем решать проблемы на Мишина, 8. Необходимо выработать схему распределения квартир в возводимом доме», — отметил врио губернатора Александр Бурков.
Отметим, что стройнадзор должен будет курировать данный проект и еженедельно участвовать в планёрках подрядчика.
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