Как ямальцам снизить кадастровую стоимость жилья и застолбить место под авто

Росреестр ответил на вопросы северян о «дачной амнистии», получении наследства и незаконных пристройках.

Более 2,5 тысячи ямальцев подали заявление на оформление наследства за пределами региона в прошлом году. Чаще всего северянам достается жилье в Тюменской и Ленинградской областях, Краснодарском крае и в Санкт-Петербурге

НАСЛЕДСТВО СЛИШКОМ ДАЛЕКО? НЕ БЕДА!

Принять наследуемое имущество можно и не покидая своего муниципалитета, сообщил чиновник надымчанке Розалии Максудовой. У женщины в Стерлитамаке умер родственник, и она никак не могла собрать деньги, чтобы приехать туда и оформить бумаги на завещанное жилище.

— А вам и не нужно никуда лететь. Обратитесь в пункт приема и выдачи документов кадастровой палаты в Надыме , — предложил чиновник. — Вообще документы подаются в любом офисе филиала кадастровой палаты по предварительной записи. Они проходят оцифровку, заверяются электронно-цифровой подписью регистратора и направляются в тот регион, где находится объект наследства. Там уже проводится их правовая экспертиза, и если все в порядке, то на Ямал наследнику (он же правообладатель) отправляют по электронной почте соответствующую выписку.

КАДАСТРОВЫЙ ПУЗЫРЬ СДУЛСЯ

Одно дело принять наследство, другое — платить налог на недвижимость. Как оказалось, многие ямальцы, и не без основания, считают кадастровую стоимость жилья завышенной, равно как и налоговые отчисления за него. Как восстановить справедливость?

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию подчеркнул, что кадастровая стоимость недвижимости не должна превышать её реальную рыночную стоимость, и призвал навести порядок в этой сфере.

В управлении Росреестра предлагают всем желающим обращаться в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости построек, или же в суд.

При этом Андрей Кудрявцев признал, что действительно оценщики по разным причинам могут завысить кадастровую стоимость гаража, дома или квартиры.

— Мы исправляем ошибки оценщиков. Перечень документов, которые нужно предоставить, есть на официальном сайте — rosreestr.ru. К примеру, в прошлом году к нам поступило 223 обращения по поводу 354 объектов недвижимости. В итоге кадастровая стоимость 332 объектов снизилась почти в два раза — до 4 миллиардов рублей!

Отметим, что сам Росреестр не проводит кадастровую оценку. В регионе эта обязанность возложена на департамент имущественных отношений ЯНАО.

Также, по словам руководителя ведомства, с 1 января 2017 года до 1 января 2020 года по всей стране идет переход к новой системе проведения данной процедуры.

В рамках этой реорганизации правительство Ямала создало бюджетное учреждение, которое будет определять кадастровую стоимость объектов недвижимости на территории автономии.

СЕМЬ ТЫСЯЧ СТРОЕНИЙ АМНИСТИРОВАЛИ

Часть вопросов касалась так называемой «дачной амнистии». Салехардец Михаил Остапчук поинтересовался, как зарегистрировать дом на земельном участке по упрощенной схеме. По его словам, он не успел сделать это до 1 марта.

Глава ямальского Росреестра успокоил северянина, напомнив, что 22 февраля Госдума РФ в окончательном чтении приняла законопроект о продлении «дачной амнистии» до марта 2020 года.

— Для регистрации права на дом необходимо вызвать кадастрового инженера, чтобы он помог изготовить техническую документацию. Далее — представить в многофункциональный центр (МФЦ) разрешение на строительство дома. Если земля зарегистрирована, то на нее уже никакие документы не потребуются — эти данные есть в Росреестре, В этом случае человеку остается оплатить госпошлину и прийти с паспортом к нам, — кратко описал процедуру Андрей Александрович.

Добавим, что закон о «дачной амнистии» действует в стране с 2006 года.

За это время ямальцы оформили в упрощенном порядке около 7 тысяч объектов недвижимости. Для полумиллионного населения округа это немало, считают в профильном ведомстве. Респондент продолжил:

— С каждым годом количество обращений падает. За 2017 год было всего 175 заявлений. Под закон попадает широкая категория строений: садовые домики, жилые дома, расположенные на индивидуальных участках, гаражи и сами земельные участки. Подробную консультацию по этому вопросу можно получить в МФЦ.

КАК ЗАСТОЛБИТЬ МЕСТО ПОД АВТО

Не только квартиры и дачи волновали ямальцев, но и то, куда пристроить безгаражные автомобили.

Житель тюменского микрорайона «Ямальский-2» Степан Наскрипняк поинтересовался процедурой закрепления места под стоянку авто в собственность.

Отметим, что в прошлом году федеральный закон ввел понятие «машиноместо». Раньше автовладельцы использовали надземную или подземную стоянку, места не были закреплены. В итоге часто возникали споры, кому и куда ставить «железного коня».

Но власти решили положить конец этим дрязгам. Сейчас при определенных условиях можно официально «застолбить» участок для своей «ласточки».

В общих чертах машиноместо — это часть поверхности на парковке, которая лишь визуально ограждена. Её границы могут очертить какими-то линиями. Такое место по закону рассматривается как самостоятельный объект недвижимости.

— Для регистрации машиноместа необходимы документы, подтверждающие право на парковочное место, — поведал Андрей Кудрявцев. — Все начинается с кадастрового инженера, который прорисовывает этот участок на общем плане, определяет его координаты и площадь. Затем объект ставят на учет. После этого на него можно регистрировать право собственности. Это также делается через МФЦ.

Добавим, что по закону на все манипуляции с документами отводится 5–12 рабочих дней с даты приема заявления. Госпошлина для физических лиц составляет 2 тысячи рублей.

ДЕТАЛИ

Самовольную пристройку оформят через суд Семья Ирмы Майер из Нового Уренгоя расширила частный дом за счет пристройки. Теперь женщина переживает: как узаконить увеличившуюся жилплощадь?

По словам главы окружного Росрееста, все «перестройки и достройки» домов относятся к реконструкции или переустройству.

Чтобы узаконить такую модернизацию, владельцу необходимо получить в органах местного самоуправления разрешение на строительство.

— После выполнения всех работ надо пригласить кадастрового инженера, который обмерит изменившуюся жилплощадь дома, — продолжил руководитель. — Также он внесет эти правки в кадастр. После изготовления технического паспорта на реконструированный объект необходимо обратиться в управление Росреестра по ЯНАО. А вот если разрешение на строительство хозяин дома не получил и самовольно провел реконструкцию, то оформлять измененную площадь придется через суд.