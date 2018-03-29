Жители Екатеринбурга обжаловали запрет обслуживать их дом, который стоит на землях академии наук

Управляющая компания «Эко» и жители комплекса «Полесье-2» на перекрестке Чкалова — Семихатова обжаловали решение суда, запрещающее УК обслуживать шесть секций многоквартирного дома, которые еще не сданы, но люди туда уже въехали. Иск о запрете подал собственник земельного участка УрО РАН , и он был удовлетворен в феврале 2018 года.

В апелляционную инстанцию на это решение поступило четыре жалобы: непосредственно от управляющей компании, от ЖСК «Янтарь» (через этот кооператив продавались квартиры в секциях «Полесья-2»), еще две — от собственников жилья. Ближайшее заседание назначено на 14 мая в Перми

Об этой проблеме мы уже подробно писали: УрО РАН, предоставив землю под комплекс «Полесье-2», предполагало получить за неё квартиры для своих сотрудников. Но отведённое для академии жильё оказалось продано через жилищно-строительные кооперативы обычным покупателям. Представители генподрядчика — компании «Кронверк» — объясняли, что только таким образом можно было довести стройку до конца, чтобы «Полесье-2» не стало безнадёжным долгостроем. В то же время УрО РАН, желая получить свою часть квартир и являясь застройщиком, сейчас не подаёт заявление на ввод в эксплуатацию части «Полесья», тем самым не давая жителям уже построенного жилья зарегистрировать право собственности на купленные квартиры.

На вопрос, будут ли реально жильцы отключены от воды, тепла и электричества, в УрО РАН отвечать отказались и во время судебного разбирательства, и сейчас. Но так как апелляция подана и заседание назначено на май, жители получают возможность пользоваться коммунальными услугами еще полтора месяца, а вопрос с теплом в любом случае не будет остро стоять летом.