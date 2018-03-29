Специалисты провели проверку строительства жилого комплекса на 3-й Хорошевской улице

Специалисты проверили строительство жилого комплекса на улице 3-й Хорошевской, вл. 7, в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

— Застройка ведется на средства инвестора. Здесь появятся два корпуса на 534 квартиры и детский сад на 80 мест. Строительство началось с января 2017 года, завершить работы планируется в конце 2019 года, — сказал Антосенко.

В проверке участвовали специалисты отделов геодезического контроля, обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС). Они выполнили 48 исследований. Выявленные нарушения устранены. (ео)