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Специалисты провели проверку строительства жилого комплекса на 3-й Хорошевской улице
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Специалисты провели проверку строительства жилого комплекса на 3-й Хорошевской улице 

Управа района Хорошево-Мневники 1 час назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Специалисты проверили строительство жилого комплекса на улице 3-й Хорошевской, вл. 7, в районе Хорошево-Мневники. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
— Застройка ведется на средства инвестора. Здесь появятся два корпуса на 534 квартиры и детский сад на 80 мест. Строительство началось с января 2017 года, завершить работы планируется в конце 2019 года, — сказал Антосенко.
В проверке участвовали специалисты отделов геодезического контроля, обследования и экспертиз несущих и ограждающих конструкций Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ЦЭИИС). Они выполнили 48 исследований. Выявленные нарушения устранены. (ео)
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