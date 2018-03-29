Учитель китайского проедет из КЧР до Мурманской области на лошади 

Преподаватель китайского языка из Карачаево-Черкесии Цзин Ли намерен проехать на лошади по нескольким регионам России, посещая города, в которых пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года. Свой конный марафон он начнет в Карачаево-Черкесии, а финишировать намерен в Мурманске.
В пути преподаватель и путешественник проведет около шести месяцев. Ему предстоит преодолеть шесть тысяч километров. Цзин Ли собирается посетить Сочи, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов, Самару, Нижний Новгород и Санкт-Петербург, а затем доберется до Мурманска.
Директор карачаевского племенного конного хозяйства подарил путешественнику лошадь карачаевской породы, сообщает «Российская газета».
Цзин Ли родился в Китае, но имеет российское гражданство и работает в России учителем китайского языка. Свое первое конное путешествие он совершил из Москвы в Пекин в 2008 году. Тогда путь занял два года.
Матчи мундиаля будут проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Полуфиналы пройдут в Москве и Санкт-Петербурге.